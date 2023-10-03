Microsoft 推出具有独特功能的 OpenJDK 21 自己的免费版本

Microsoft宣布独立推出开源OpenJDK 21 ，可供免费使用，这被视为科技行业的一项大胆举措。此次发布为这家科技巨头的软件产品增加了一个复杂的层次，并扩大了 Java 开发人员和企业的范围。

Microsoft Build of OpenJDK 21于 9 月 28 日通过 learn.microsoft.com 发布，扩展了其跨不同平台（包括 Linux、Windows 和 Mac）的兼容性。该版本紧随Oracle于 9 月 19 日发布 Java 21 之后发布。然而， Microsoft版本因其独特的扩展功能而脱颖而出，使其超越了以前的 Java 迭代。

Microsoft通过结合对匿名类和实例方法以及无名模式和变量的深入了解，努力简化初学者的 Java 学习曲线。预览版中还包含旨在优化性能的 Generational ZGC（Z 垃圾收集器）。

虚拟线程的加入标志着高吞吐量并发应用程序执行的转折点，提供了更高的效率和实时交互。此版本还支持引入 Windows 容器 JVM 启动器，这是一个概念验证启动器，旨在以进程隔离模式在 Windows 容器内运行 Java。

也许Microsoft OpenJDK 21 最吸引人的方面是该技术集团提供长期、季度的支持，而且完全免费。这支持了Oracle将 Java 21 或 Java 开发工具包 21 作为长期支持版本提供至少八年支持的承诺。

Microsoft重申了对 Java 开发者社区的承诺，将其 OpenJDK 版本扩展到 JDK 17 和 JDK 11，这两个版本都被视为长期支持版本。这一承诺在 2021 年 4 月首次发布Microsoft Build of OpenJDK时首次得到体现。

在此版本发布后， Microsoft宣布 JDK 21 将可通过 Azure PaaS 云服务轻松访问。这将极大地促进和增强 Java 应用程序跨不同云基础设施设置的性能和功能。

除了这些激动人心的公告之外， Microsoft还发布了最新版本的 Java 语义内核 0.2.9 版。这个 alpha 状态 SDK 提供了一种轻量级且高效的方法，可以在传统编程语言中嵌入用于生成 AI 的大型语言模型，标志着传统编程中 AI 应用的里程碑。该库旨在通过大型语言模型的惯用集成来帮助开发人员通过增强智能来增强 Java 应用程序。

现代no-code平台（例如AppMaster ）同样致力于通过为后端、Web 和移动应用程序提供全面的工具来简化应用程序开发流程。鉴于当前编程环境的转变， Microsoft的 OpenJDK 21 版本的引入以及no-code平台的进步正在为开发人员和组织等开辟创新途径。