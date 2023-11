Microsoft presenta la propria edizione gratuita di OpenJDK 21 con funzionalità uniche

In quella che viene vista come una mossa coraggiosa nel settore tecnologico, Microsoft ha annunciato la sua versione indipendente dell'open source OpenJDK 21, disponibile per l'uso gratuitamente. Questa presentazione aggiunge un livello sofisticato alle offerte software del gigante della tecnologia e amplia la portata sia degli sviluppatori Java che delle imprese.

La Microsoft Build of OpenJDK 21, resa disponibile tramite learn.microsoft.com il 28 settembre, estende la sua compatibilità su diverse piattaforme tra cui Linux, Windows e Mac. Questa versione segue da vicino il lancio di Java 21 da parte di Oracle il 19 settembre. Tuttavia, la variante Microsoft si distingue per le funzionalità ampliate distintive che la elevano al di sopra delle precedenti iterazioni Java.

Microsoft ha cercato di semplificare la curva di apprendimento di Java per i principianti incorporando informazioni dettagliate su classi e metodi di istanza anonimi, insieme a modelli e variabili senza nome. Presente in anteprima anche il Generational ZGC (Z Garbage Collector), volto all'ottimizzazione delle prestazioni.

L'inclusione di thread virtuali segna un punto di svolta nell'esecuzione di applicazioni simultanee ad alto rendimento, offrendo maggiore efficienza e interazione in tempo reale. Questa build supporta anche l'introduzione del Windows Container JVM Launcher, un launcher proof-of-concept progettato per eseguire Java all'interno dei contenitori Windows in modalità di isolamento del processo.

Forse l'aspetto più interessante di OpenJDK 21 di Microsoft è la fornitura di supporto trimestrale a lungo termine da parte del conglomerato tecnologico, completamente gratuito. Ciò conferma l'impegno di Oracle nel sostenere Java 21, o Java Development Kit 21, come versione di supporto a lungo termine con un minimo di otto anni di assistenza.

Microsoft ha ribadito il suo impegno nei confronti della comunità di sviluppatori Java, estendendo le sue build OpenJDK a JDK 17 e JDK 11, entrambe progettate come versioni di supporto a lungo termine. Questo impegno è stato dimostrato per la prima volta con la presentazione iniziale di Microsoft Build of OpenJDK nell'aprile 2021.

Successivamente a questo rilascio, Microsoft ha annunciato che JDK 21 sarà facilmente accessibile attraverso i servizi cloud PaaS di Azure. Ciò contribuirà in modo significativo a facilitare e migliorare le prestazioni e le capacità delle applicazioni Java attraverso diverse configurazioni di infrastrutture cloud.

Oltre a questi entusiasmanti annunci, Microsoft ha presentato l'ultima versione di Semantic Kernel per Java, versione 0.2.9. Questo SDK allo stato alfa offre un modo leggero ed efficiente per incorporare modelli linguistici di grandi dimensioni per l'intelligenza artificiale generativa all'interno dei linguaggi di programmazione tradizionali, segnando una pietra miliare nell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella programmazione convenzionale. Questa libreria mira ad aiutare gli sviluppatori a potenziare le applicazioni Java con intelligenza aumentata, grazie a un'integrazione idiomatica di modelli linguistici di grandi dimensioni.

Le moderne piattaforme no-code, come AppMaster, sono ugualmente impegnate a semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni offrendo strumenti completi per applicazioni backend, web e mobili. Dato l'attuale cambiamento nel panorama della programmazione, l'introduzione della build di Microsoft di OpenJDK 21 e il progresso delle piattaforme no-code stanno aprendo strade innovative sia per gli sviluppatori che per le organizzazioni.