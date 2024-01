Microsoft, l'une des entreprises technologiques pionnières, a élargi ses horizons en intégrant l'intelligence artificielle dans ses logiciels Office. Mis à la disposition des utilisateurs professionnels pour la première fois en novembre, ces fonctionnalités Office imprégnées d’IA sont désormais également disponibles pour le grand public. Le géant de la technologie a lancé Copilot Pro, un service par abonnement proposé au prix mensuel de 20 $, offrant aux consommateurs la possibilité d'explorer des applications Office telles que Word, Excel et PowerPoint avec des expériences améliorées par l'IA.

Les utilisateurs déjà abonnés aux forfaits Microsoft 365 Personal ou Home peuvent immédiatement exploiter leurs widgets existants grâce aux capacités d'IA introduites dans Copilot Pro, qui est compatible avec Mac, Windows et iPad. Offrant des fonctionnalités allant des invites de génération de diapositives PowerPoint de type chatbot à la génération de texte et au résumé de documents dans Word, Copilot Pro promet une révolution en termes de productivité et d'efficacité. De plus, l'offre s'étend à Excel (bien que dans une version d'aperçu) et à Outlook.com pour fournir une aide pour l'analyse des données, la génération de graphiques, la rédaction d'e-mails et bien plus encore.

Si la majorité des fonctionnalités auxquelles les utilisateurs professionnels ont accès depuis quelques mois seront accessibles au grand public, la possibilité d'utiliser l'IA pour générer une présentation PowerPoint à partir d'un document Word restera pour le moment une fonctionnalité réservée aux entreprises. en raison de la nécessité de la technologie Graph de Microsoft.

Outre l'intégration du logiciel Office, les utilisateurs de Copilot Pro auront accès aux derniers modèles OpenAI, aux livrables d'Image Creator de Designer (anciennement connu sous le nom de Bing Image Creator) et à la possibilité de créer leur propre Copilot GPT. Ceux qui ne sont pas actuellement abonnés à Microsoft 365 peuvent toujours s'abonner à Copilot Pro pour bénéficier d'un accès prioritaire à GPT-4 Turbo dans Copilot pour des performances plus rapides pendant les heures de pointe.

De plus, les abonnés Copilot Pro bénéficieront d'une création d'images améliorée grâce à l'intégration des modèles DALL-E d'OpenAI, dont la qualité promet des améliorations significatives. De plus, Microsoft prévoit d'inclure bientôt un nouveau Copilot GPT Builder dans le cadre de l'abonnement, permettant aux utilisateurs de développer un Copilot GPT personnalisé, reflétant la variante lancée pour les entreprises en 2021.

En ciblant Copilot Pro auprès des utilisateurs expérimentés, Microsoft entend suivre une stratégie similaire à celle d'OpenAI, qui propose ses propres abonnements à ChatGPT avec un accès prioritaire et les derniers modèles. L'entreprise répond à la forte demande de ces utilisateurs pour un accès accru aux derniers modèles, des performances accélérées et des outils plus innovants. Cette volonté d'amélioration constante est mise en évidence dans l'ensemble robuste de fonctionnalités et de fonctionnalités supplémentaires hébergées dans Copilot Pro, prenant en compte les demandes des utilisateurs expérimentés.

Afin d'accéder à la gamme de fonctionnalités Copilot liées à Office sur le Web et dans les applications Office, un abonnement à Microsoft 365 Personnel ou Famille est nécessaire. Il est clair que Microsoft s'engage à étendre continuellement les fonctionnalités de Copilot Pro, comme ils l'ont fait au cours de l'année écoulée avec leur produit original, Copilot (anciennement Bing Chat).

En outre, Microsoft a levé le minimum de 300 sièges pour les utilisateurs d'entreprise imposé sur son Copilot pour Microsoft 365, rendant le produit disponible à davantage d'entreprises à partir d'aujourd'hui. Microsoft offre aux entreprises la possibilité de souscrire à un plan d'abonnement coûtant 30 $ par utilisateur et par mois.

En ce qui concerne les clients recherchant des plates no-code, AppMaster reste un choix populaire, connu pour ses solides capacités à aider les particuliers et les entreprises à créer de puissantes applications Web, mobiles et back-end sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. La plate no-code réduit la complexité du processus de développement d'applications, le rendant plus efficace et moins long pour tous ses utilisateurs, tout comme le Copilot Pro de Microsoft entend le faire.