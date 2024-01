Microsoft lança Copilot Pro: elevando o pacote Office com recursos de IA

A Microsoft, uma das empresas tecnológicas pioneiras, expandiu os seus horizontes, integrando inteligência artificial no seu software Office. Disponibilizados pela primeira vez para usuários empresariais em novembro, esses recursos do Office imbuídos de IA agora também estão disponíveis para o público em geral. A gigante da tecnologia lançou o Copilot Pro, um serviço baseado em assinatura que custa US$ 20 mensais, oferecendo aos consumidores a oportunidade de explorar aplicativos do Office como Word, Excel e PowerPoint com experiências aprimoradas por IA.

Os usuários já assinantes dos planos Microsoft 365 Personal ou Home podem aproveitar imediatamente seus widgets existentes com os recursos de IA introduzidos no Copilot Pro, que é compatível com Mac, Windows e iPad. Oferecendo recursos que vão desde prompts de geração de apresentações de slides do PowerPoint tipo chatbot até geração de texto e resumo de documentos em Word, o Copilot Pro promete uma revolução em produtividade e eficiência. Além disso, a oferta se estende ao Excel (embora em uma versão prévia) e ao Outlook.com para fornecer ajuda na análise de dados, geração de gráficos, redação de e-mails e muito mais.

Embora a maioria dos recursos aos quais os usuários empresariais tiveram acesso durante alguns meses estarão disponíveis para o público em geral, a capacidade de usar IA para gerar uma apresentação em PowerPoint a partir de um documento do Word continuará sendo um recurso exclusivo para empresas no momento. devido à necessidade da tecnologia Graph da Microsoft.

Além da integração do software Office, os usuários do Copilot Pro terão acesso aos modelos OpenAI mais recentes, resultados do Image Creator do Designer (anteriormente conhecido como Bing Image Creator) e a capacidade de construir seu próprio Copilot GPT. Aqueles que não são assinantes do Microsoft 365 ainda podem assinar o Copilot Pro para desfrutar de acesso prioritário ao GPT-4 Turbo dentro do Copilot para desempenho mais rápido durante horários de pico.

Além disso, os assinantes do Copilot Pro se beneficiarão de uma criação aprimorada de imagens por meio da integração dos modelos DALL-E da OpenAI, cuja qualidade promete melhorias significativas. Além disso, a Microsoft planeja incluir em breve um novo Copilot GPT Builder como parte da assinatura, permitindo aos usuários o desenvolvimento de um Copilot GPT personalizado – espelhando a variante lançada para empresas em 2021.

Ao direcionar o Copilot Pro para usuários avançados, a Microsoft pretende seguir uma estratégia semelhante à da OpenAI, que oferece assinaturas próprias do ChatGPT com acesso prioritário e modelos mais recentes. A empresa está respondendo à alta demanda desses usuários por maior acesso aos modelos mais recentes, desempenho acelerado e ferramentas mais inovadoras. Este impulso para a melhoria constante é evidenciado no conjunto robusto de recursos e funcionalidades adicionais alojadas no Copilot Pro, tendo em conta as exigências dos utilizadores avançados.

Para obter acesso à variedade de recursos do Copilot relacionados ao Office na Web e nos aplicativos do Office, é necessária uma assinatura do Microsoft 365 Personal ou Family. Está claro que a Microsoft está comprometida em expandir continuamente a funcionalidade do Copilot Pro, como fez no ano passado com seu produto original, Copilot (anteriormente Bing Chat).

Além disso, a Microsoft elevou o mínimo existente de 300 licenças para usuários corporativos imposto ao seu Copilot para Microsoft 365, disponibilizando o produto para mais empresas a partir de hoje. A Microsoft oferece às empresas a opção de se inscreverem em um plano de assinatura que custa US$ 30 por usuário, por mês.

