微软推出 Copilot Pro：利用 AI 功能提升 Office 套件

微软是领先的科技公司之一，它扩大了视野，将人工智能集成到其 Office 软件中。这些人工智能 Office 功能于 11 月首次向企业用户提供，现在也向公众开放。这家科技巨头推出了 Copilot Pro，这是一项基于订阅的服务，每月价格为 20 美元，为消费者提供了探索 Word、Excel 和 PowerPoint 等 Office 应用程序以及 AI 增强体验的机会。

已订阅 Microsoft 365 个人或家庭计划的用户可以立即利用 Copilot Pro 中引入的 AI 功能来利用现有的小部件，该功能与 Mac、Windows 和 iPad 兼容。 Copilot Pro 提供从类似聊天机器人的 PowerPoint 幻灯片生成提示到 Word 中的文本生成和文档摘要等功能，有望带来生产力和效率的革命。此外，该产品还扩展到 Excel（尽管是预览版）和 Outlook.com，以提供数据分析、图形生成、电子邮件起草等方面的帮助。

虽然企业用户在几个月内可以使用的大部分功能都将向公众开放，但使用 AI 从 Word 文档生成 PowerPoint 演示文稿的功能目前仍将是仅限企业使用的功能由于需要微软的Graph技术。

除了 Office 软件集成之外，Copilot Pro 用户还可以访问最新的 OpenAI 模型、Designer 的 Image Creator（以前称为 Bing Image Creator）的可交付成果，以及构建自己的 Copilot GPT 的能力。目前未订阅 Microsoft 365 的用户仍然可以订阅 Copilot Pro，以优先访问 Copilot 内的 GPT-4 Turbo，从而在高峰时段获得更快的性能。

此外，Copilot Pro 订阅者将受益于通过集成 OpenAI 的 DALL-E 模型改进的图像创建，其质量有望显着增强。此外，微软计划很快将新的 Copilot GPT Builder 作为订阅的一部分，允许用户开发自定义 Copilot GPT - 镜像 2021 年为企业推出的变体。

在将 Copilot Pro 定位为高级用户时，微软打算遵循与 OpenAI 类似的策略，后者提供自己的 ChatGPT 订阅，并提供优先访问权和最新型号。该公司正在满足这些用户对增加最新模型、加速性能和更多创新工具的高需求。 Copilot Pro 中考虑到高级用户需求的强大功能和附加功能证明了这种不断改进的推动力。

为了通过网络和 Office 应用访问一系列与 Office 相关的 Copilot 功能，需要订阅 Microsoft 365 个人版或家庭版。很明显，微软致力于不断扩展 Copilot Pro 的功能，就像他们在过去一年中对其原始产品 Copilot（以前称为 Bing Chat）所做的那样。

此外，微软还取消了其 Copilot for Microsoft 365 现有的企业用户最少 300 个席位的要求，从今天起该产品可供更多企业使用。 Microsoft 为公司提供了注册订阅计划的选项，每位用户每月费用为 30 美元。

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