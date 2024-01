Microsoft stellt Copilot Pro vor: Weiterentwicklung der Office Suite mit KI-Funktionen

Microsoft, eines der Pionier-Technologieunternehmen, hat seinen Horizont erweitert und künstliche Intelligenz in seine Office-Software integriert. Diese KI-gestützten Office-Funktionen wurden erstmals im November für Geschäftsanwender verfügbar gemacht und sind nun auch für die breite Öffentlichkeit verfügbar. Der Technologieriese hat Copilot Pro auf den Markt gebracht, einen abonnementbasierten Dienst, der zu einem monatlichen Preis von 20 US-Dollar erhältlich ist und Verbrauchern die Möglichkeit bietet, Office-Apps wie Word, Excel und PowerPoint mit KI-gestützten Erlebnissen zu erkunden.

Benutzer, die bereits Microsoft 365 Personal- oder Home-Pläne abonniert haben, können ihre vorhandenen Widgets sofort mit den KI-Funktionen nutzen, die in Copilot Pro eingeführt wurden, das mit Mac, Windows und iPad kompatibel ist. Copilot Pro bietet Funktionen, die von Chatbot-ähnlichen PowerPoint-Präsentationsaufforderungen bis hin zur Texterstellung und Dokumentenzusammenfassung in Word reichen und verspricht eine Revolution in Sachen Produktivität und Effizienz. Darüber hinaus erstreckt sich das Angebot auf Excel (allerdings in einer Vorschauversion) und Outlook.com, um Hilfe bei der Datenanalyse, Diagrammerstellung, E-Mail-Erstellung und vielem mehr zu bieten.

Während die meisten Funktionen, auf die Geschäftsanwender seit einigen Monaten Zugriff haben, der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein werden, wird die Möglichkeit, mithilfe von KI eine PowerPoint-Präsentation aus einem Word-Dokument zu erstellen, derzeit eine reine Geschäftsfunktion bleiben aufgrund der Notwendigkeit der Graph-Technologie von Microsoft.

Neben der Office-Software-Integration haben Copilot Pro-Benutzer Zugriff auf die neuesten OpenAI-Modelle, Ergebnisse des Image Creator von Designer (früher bekannt als Bing Image Creator) und die Möglichkeit, ihr eigenes Copilot GPT zu erstellen. Diejenigen, die derzeit kein Microsoft 365-Abonnement haben, können dennoch Copilot Pro abonnieren, um vorrangigen Zugriff auf GPT-4 Turbo in Copilot zu erhalten und so in Spitzenzeiten eine schnellere Leistung zu erzielen.

Darüber hinaus profitieren Copilot Pro-Abonnenten von einer verbesserten Bilderzeugung durch die Integration der DALL-E-Modelle von OpenAI, deren Qualität deutliche Verbesserungen verspricht. Darüber hinaus plant Microsoft, bald einen neuen Copilot GPT Builder als Teil des Abonnements hinzuzufügen, der Benutzern die Entwicklung eines benutzerdefinierten Copilot GPT ermöglicht – eine Nachbildung der Variante, die 2021 für Unternehmen eingeführt wird.

Mit der Ausrichtung von Copilot Pro auf Power-User will Microsoft eine ähnliche Strategie verfolgen wie OpenAI, das eigene Abonnements für ChatGPT mit vorrangigem Zugriff und den neuesten Modellen anbietet. Das Unternehmen reagiert auf die hohe Nachfrage dieser Benutzer nach verbessertem Zugang zu den neuesten Modellen, beschleunigter Leistung und innovativeren Tools. Dieses Streben nach ständiger Verbesserung zeigt sich in den robusten Features und zusätzlichen Funktionen, die in Copilot Pro enthalten sind und die Anforderungen von Power-Usern berücksichtigen.

Um Zugriff auf die zahlreichen Office-bezogenen Copilot-Funktionen im Web und in Office-Apps zu erhalten, ist ein Abonnement für Microsoft 365 Personal oder Family erforderlich. Es ist klar, dass Microsoft bestrebt ist, die Funktionalität von Copilot Pro kontinuierlich zu erweitern, wie sie es im vergangenen Jahr mit ihrem Originalprodukt Copilot (ehemals Bing Chat) getan haben.

Darüber hinaus hat Microsoft die bestehende Mindestanzahl von 300 Sitzplätzen für Unternehmensbenutzer für Copilot für Microsoft 365 aufgehoben, sodass das Produkt ab heute für mehr Unternehmen verfügbar ist. Microsoft bietet Unternehmen die Möglichkeit, ein Abonnement abzuschließen, das 30 US-Dollar pro Benutzer und Monat kostet.

