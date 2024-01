Microsoft presenta Copilot Pro: potenziare la suite Office con funzionalità di intelligenza artificiale

Microsoft, una delle aziende tecnologiche pioniere, ha ampliato i propri orizzonti, integrando l'intelligenza artificiale nel suo software Office. Rese disponibili per la prima volta agli utenti aziendali a novembre, queste funzionalità di Office basate sull’intelligenza artificiale sono ora disponibili anche al grande pubblico. Il colosso della tecnologia ha lanciato Copilot Pro, un servizio in abbonamento che viene fornito con un prezzo mensile di $ 20, offrendo ai consumatori la possibilità di esplorare app di Office come Word, Excel e PowerPoint con esperienze migliorate dall'intelligenza artificiale.

Gli utenti già abbonati ai piani Microsoft 365 Personal o Home possono sfruttare immediatamente i widget esistenti con le funzionalità AI introdotte in Copilot Pro, compatibile con Mac, Windows e iPad. Offrendo funzionalità che vanno dalla generazione di istruzioni PowerPoint simili a chatbot alla generazione di testo e al riepilogo di documenti in Word, Copilot Pro promette una rivoluzione in termini di produttività ed efficienza. Inoltre, l'offerta si estende a Excel (anche se in una versione di anteprima) e Outlook.com per fornire assistenza nell'analisi dei dati, nella generazione di grafici, nella stesura di e-mail e molto altro.

Mentre la maggior parte delle funzionalità a cui gli utenti aziendali hanno accesso per un paio di mesi saranno disponibili al grande pubblico, la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per generare una presentazione PowerPoint da un documento Word rimarrà al momento una funzionalità riservata esclusivamente alle aziende. a causa della necessità della tecnologia Graph di Microsoft.

Oltre all'integrazione del software Office, gli utenti di Copilot Pro avranno accesso agli ultimi modelli OpenAI, ai risultati finali di Image Creator di Designer (precedentemente noto come Bing Image Creator) e alla possibilità di costruire il proprio Copilot GPT. Coloro che attualmente non sono abbonati a Microsoft 365 possono comunque abbonarsi a Copilot Pro per usufruire dell'accesso prioritario a GPT-4 Turbo all'interno di Copilot per prestazioni più veloci durante le ore di punta.

Inoltre, gli abbonati a Copilot Pro beneficeranno di una migliore creazione di immagini attraverso l'integrazione dei modelli DALL-E di OpenAI, la cui qualità promette miglioramenti significativi. Inoltre, Microsoft prevede di includere presto un nuovo Copilot GPT Builder come parte dell'abbonamento, consentendo agli utenti di sviluppare un Copilot GPT personalizzato, rispecchiando la variante lanciata per le aziende nel 2021.

Nel rivolgere Copilot Pro agli utenti esperti, Microsoft intende seguire una strategia simile a quella di OpenAI, che offre i propri abbonamenti a ChatGPT con accesso prioritario e i modelli più recenti. L'azienda sta rispondendo alla forte domanda da parte di questi utenti per un maggiore accesso ai modelli più recenti, prestazioni accelerate e strumenti più innovativi. Questa spinta verso il miglioramento costante è evidenziata nel robusto insieme di caratteristiche e funzionalità aggiuntive ospitate in Copilot Pro, tenendo conto delle richieste degli utenti esperti.

Per accedere alla gamma di funzionalità di Copilot correlate a Office sul Web e nelle app di Office, è necessario un abbonamento a Microsoft 365 Personal o Family. È chiaro che Microsoft è impegnata ad espandere continuamente le funzionalità di Copilot Pro, come ha fatto nell'ultimo anno con il suo prodotto originale, Copilot (ex Bing Chat).

Inoltre, Microsoft ha revocato l’attuale numero minimo di 300 postazioni per gli utenti aziendali imposto al suo Copilot per Microsoft 365, rendendo il prodotto disponibile da oggi a più aziende. Microsoft offre alle aziende la possibilità di sottoscrivere un piano di abbonamento che costa $ 30 per utente al mese.

