قامت شركة مايكروسوفت، إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة، بتوسيع آفاقها، حيث قامت بدمج الذكاء الاصطناعي في برامجها المكتبية. تم توفير ميزات Office المدعمة بالذكاء الاصطناعي لأول مرة لمستخدمي الأعمال في نوفمبر، وهي الآن متاحة أيضًا لعامة الناس. أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة Copilot Pro، وهي خدمة قائمة على الاشتراك تأتي بسعر شهري قدره 20 دولارًا، مما يوفر للمستهلكين فرصة لاستكشاف تطبيقات Office مثل Word وExcel وPowerPoint مع تجارب معززة بالذكاء الاصطناعي.

يمكن للمستخدمين المشتركين بالفعل في خطط Microsoft 365 Personal أو Home الاستفادة فورًا من أدواتهم الحالية من خلال إمكانات الذكاء الاصطناعي المقدمة في Copilot Pro، المتوافق مع أنظمة Mac وWindows وiPad. يقدم ميزات تتراوح من إنشاء مجموعة شرائح PowerPoint الشبيهة ببرنامج الدردشة الآلية إلى إنشاء النص وتلخيص المستندات في Word، ويعد برنامج Copilot Pro بثورة في الإنتاجية والكفاءة. علاوة على ذلك، يمتد العرض إلى Excel (وإن كان في إصدار معاينة) وOutlook.com لتقديم المساعدة في تحليل البيانات وإنشاء الرسوم البيانية وصياغة البريد الإلكتروني وغير ذلك الكثير.

في حين أن غالبية الميزات التي تمكن مستخدمو الأعمال من الوصول إليها لبضعة أشهر ستكون متاحة لعامة الناس، فإن القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء عرض تقديمي لـ PowerPoint من مستند Word ستظل ميزة خاصة بالعمل فقط في الوقت الحالي بسبب الحاجة إلى تقنية Microsoft Graph.

بصرف النظر عن تكامل برامج Office، سيتمكن مستخدمو Copilot Pro من الوصول إلى أحدث نماذج OpenAI، ومخرجات Image Creator من Designer (المعروفة سابقًا باسم Bing Image Creator)، والقدرة على إنشاء Copilot GPT الخاصة بهم. لا يزال بإمكان أولئك الذين لم يشتركوا حاليًا في Microsoft 365 الاشتراك في Copilot Pro للاستمتاع بأولوية الوصول إلى GPT-4 Turbo داخل Copilot للحصول على أداء أسرع خلال أوقات الذروة.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد مشتركو Copilot Pro من تحسين إنشاء الصور من خلال تكامل نماذج DALL-E الخاصة بـ OpenAI، والتي تعد جودتها بتحسينات كبيرة. علاوة على ذلك، تخطط Microsoft لتضمين برنامج Copilot GPT Builder الجديد قريبًا كجزء من الاشتراك، مما يسمح للمستخدمين بتطوير Copilot GPT مخصص - مما يعكس البديل الذي تم إطلاقه للشركات في عام 2021.

من خلال استهداف Copilot Pro لتزويد المستخدمين بالطاقة، تعتزم Microsoft اتباع استراتيجية مشابهة لاستراتيجية OpenAI، التي تقدم اشتراكاتها الخاصة في ChatGPT مع أولوية الوصول وأحدث الموديلات. تستجيب الشركة للطلب المرتفع من هؤلاء المستخدمين لزيادة الوصول إلى أحدث الموديلات والأداء المتسارع والمزيد من الأدوات المبتكرة. ويتجلى هذا الدفع نحو التحسين المستمر في المجموعة القوية من الميزات والوظائف المضافة الموجودة في Copilot Pro، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المستخدمين المتميزين.

من أجل الوصول إلى مجموعة ميزات Copilot ذات الصلة بـ Office عبر الويب وفي تطبيقات Office، يلزم الاشتراك في Microsoft 365 Personal أو Family. من الواضح أن Microsoft ملتزمة بتوسيع وظائف Copilot Pro باستمرار، كما فعلت خلال العام الماضي مع منتجها الأصلي، Copilot (المعروف سابقًا باسم Bing Chat).

بالإضافة إلى ذلك، قامت Microsoft برفع الحد الأدنى الحالي وهو 300 مقعد لمستخدمي المؤسسات المفروض على Copilot لـ Microsoft 365، مما يجعل المنتج متاحًا لمزيد من الشركات بدءًا من اليوم. توفر Microsoft خيارًا للشركات للتسجيل في خطة اشتراك بتكلفة 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

أما بالنسبة للعملاء الذين يبحثون عن منصات no-code ، يظل AppMaster خيارًا شائعًا، ومعروفًا بقدراته القوية في مساعدة الأفراد والشركات على إنشاء تطبيقات ويب وجوال وواجهة خلفية قوية دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تعمل المنصة no-code على تقليل تعقيد عملية تطوير التطبيقات، مما يجعلها أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للوقت لجميع مستخدميها، تمامًا كما يعتزم برنامج Copilot Pro من Microsoft القيام به.