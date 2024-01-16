Microsoft, Copilot Pro'yu Tanıtıyor: Office Paketini Yapay Zeka Özellikleriyle Geliştiriyoruz

Öncü teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, yapay zekayı Office yazılımlarına entegre ederek ufkunu genişletti. İlk olarak Kasım ayında kurumsal kullanıcıların kullanımına sunulan bu yapay zeka destekli Office özellikleri artık genel kullanıma da sunuluyor. Teknoloji devi, tüketicilere yapay zeka destekli deneyimlerle Word, Excel ve PowerPoint gibi Office uygulamalarını keşfetme şansı sunan, aylık 20 ABD doları fiyat etiketiyle gelen abonelik tabanlı bir hizmet olan Copilot Pro'yu piyasaya sürdü.

Halihazırda Microsoft 365 Bireysel veya Ev planlarına abone olan kullanıcılar, Mac, Windows ve iPad ile uyumlu Copilot Pro'da sunulan yapay zeka özellikleriyle mevcut araç takımlarından anında yararlanabilir. Chatbot benzeri PowerPoint slayt destesi oluşturma istemlerinden Word'de metin oluşturmaya ve belge özetlemeye kadar çeşitli özellikler sunan Copilot Pro, üretkenlik ve verimlilikte bir devrim vaat ediyor. Ayrıca teklif, veri analizi, grafik oluşturma, e-posta taslağı hazırlama ve çok daha fazlası konusunda yardım sağlamak için Excel'i (ön izleme sürümünde de olsa) ve Outlook.com'u kapsar.

İş kullanıcılarının birkaç ay boyunca erişebildiği özelliklerin çoğu genel kullanıma açık olacak olsa da, bir Word belgesinden PowerPoint sunumu oluşturmak için yapay zekayı kullanma yeteneği şu anda yalnızca işletmelere özel bir özellik olarak kalacak. Microsoft'un Graph teknolojisine duyulan ihtiyaç nedeniyle.

Copilot Pro kullanıcıları, Office yazılımı entegrasyonunun yanı sıra en son OpenAI modellerine, Designer'dan Image Creator'ın (daha önce Bing Image Creator olarak biliniyordu) çıktılarına ve kendi Copilot GPT'lerini oluşturma yeteneğine erişebilecek. Şu anda Microsoft 365'e abone olmayanlar, yoğun zamanlarda daha hızlı performans için Copilot içindeki GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişimden yararlanmak üzere Copilot Pro'ya hâlâ abone olabilirler.

Ayrıca Copilot Pro aboneleri, OpenAI'nin kalitesi önemli iyileştirmeler vaat eden DALL-E modellerinin entegrasyonu yoluyla gelişmiş görüntü oluşturma olanağından da yararlanacak. Üstelik Microsoft, yakında aboneliğin bir parçası olarak yeni bir Copilot GPT Builder'ı da dahil etmeyi planlıyor ve bu da kullanıcıların, 2021'de işletmeler için başlatılan varyantı yansıtan özel bir Copilot GPT geliştirmesine olanak tanıyor.

Microsoft, Copilot Pro'yu uzman kullanıcılara hedeflerken, ChatGPT'ye öncelikli erişim ve en yeni modellerle kendi aboneliklerini sunan OpenAI'ninkine benzer bir strateji izlemeyi planlıyor. Şirket, bu kullanıcıların en yeni modellere daha fazla erişim, hızlandırılmış performans ve daha yenilikçi araçlara yönelik yüksek talebine yanıt veriyor. Sürekli iyileştirmeye yönelik bu çaba, uzman kullanıcıların talepleri dikkate alınarak Copilot Pro'da barındırılan sağlam özellikler ve eklenen işlevsellik kümesinde kanıtlanmıştır.

Web genelinde ve Office uygulamalarında Office ile ilgili Copilot özelliklerine erişim sağlamak için Microsoft 365 Bireysel veya Aile aboneliği gereklidir. Microsoft'un, geçen yıl orijinal ürünü Copilot (eski adıyla Bing Chat) ile yaptığı gibi, Copilot Pro'nun işlevselliğini sürekli olarak genişletmeye kararlı olduğu açıktır.

Ayrıca Microsoft, Microsoft 365 için Copilot'unda kurumsal kullanıcılara yönelik mevcut minimum 300 lisans sınırını kaldırarak ürünü bugünden itibaren daha fazla işletmenin kullanımına sundu. Microsoft, şirketlere kullanıcı başına aylık 30 ABD doları tutarında bir abonelik planına kaydolma seçeneği sunuyor.

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