Microsoft onthult Copilot Pro: Office-suite naar een hoger niveau tillen met AI-mogelijkheden

Microsoft, een van de baanbrekende technologiebedrijven, heeft zijn horizon verruimd door kunstmatige intelligentie te integreren in zijn Office-software. Deze met AI doordrenkte Office-functies werden in november voor het eerst beschikbaar gesteld voor zakelijke gebruikers en zijn nu ook beschikbaar voor het grote publiek. De technologiegigant heeft Copilot Pro gelanceerd, een op abonnementen gebaseerde service met een maandelijks prijskaartje van $ 20, die consumenten de kans biedt om Office-apps zoals Word, Excel en PowerPoint te verkennen met AI-verbeterde ervaringen.

Gebruikers die al zijn geabonneerd op Microsoft 365 Personal- of Home-abonnementen kunnen hun bestaande widgets onmiddellijk benutten met de AI-mogelijkheden die zijn geïntroduceerd in Copilot Pro, dat compatibel is met Mac, Windows en iPad. Copilot Pro biedt functies variërend van chatbot-achtige PowerPoint-diadeck-aanwijzingen tot het genereren van tekst en het samenvatten van documenten in Word, en belooft een revolutie in productiviteit en efficiëntie. Verder breidt het aanbod zich uit naar Excel (zij het in een preview-versie) en Outlook.com om hulp te bieden bij gegevensanalyse, het genereren van grafieken, het opstellen van e-mails en nog veel meer.

Hoewel het merendeel van de functies waar zakelijke gebruikers al een paar maanden toegang toe hebben beschikbaar zullen zijn voor het grote publiek, zal de mogelijkheid om AI te gebruiken om een ​​PowerPoint-presentatie te genereren op basis van een Word-document op dit moment alleen voor bedrijven beschikbaar blijven. vanwege de behoefte aan de Graph-technologie van Microsoft.

Naast Office-software-integratie hebben Copilot Pro-gebruikers toegang tot de nieuwste OpenAI-modellen, deliverables van de Image Creator van Designer (voorheen bekend als Bing Image Creator) en de mogelijkheid om hun eigen Copilot GPT te bouwen. Degenen die zich momenteel niet abonneren op Microsoft 365, kunnen zich nog steeds abonneren op Copilot Pro om te genieten van prioritaire toegang tot GPT-4 Turbo in Copilot voor snellere prestaties tijdens piekuren.

Bovendien zullen Copilot Pro-abonnees profiteren van verbeterde beeldcreatie door de integratie van OpenAI's DALL-E-modellen, waarvan de kwaliteit aanzienlijke verbeteringen belooft. Bovendien is Microsoft van plan binnenkort een nieuwe Copilot GPT Builder op te nemen als onderdeel van het abonnement, waardoor gebruikers een aangepaste Copilot GPT kunnen ontwikkelen - een weerspiegeling van de variant die in 2021 voor bedrijven werd gelanceerd.

Door Copilot Pro te richten op krachtige gebruikers, is Microsoft van plan een strategie te volgen die vergelijkbaar is met die van OpenAI, die zijn eigen abonnementen op ChatGPT aanbiedt met prioriteitstoegang en de nieuwste modellen. Het bedrijf speelt in op de grote vraag van deze gebruikers naar betere toegang tot de nieuwste modellen, snellere prestaties en meer innovatieve tools. Deze drang naar constante verbetering komt tot uiting in de robuuste reeks functies en extra functionaliteit in Copilot Pro, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van ervaren gebruikers.

Om toegang te krijgen tot het scala aan Office-gerelateerde Copilot-functies op internet en in Office-apps is een abonnement op Microsoft 365 Personal of Family noodzakelijk. Het is duidelijk dat Microsoft zich inzet voor het voortdurend uitbreiden van de functionaliteit van Copilot Pro, zoals ze het afgelopen jaar hebben gedaan met hun originele product, Copilot (voorheen Bing Chat).

Bovendien heeft Microsoft het bestaande minimum van 300 zitplaatsen voor zakelijke gebruikers, opgelegd aan Copilot voor Microsoft 365, opgeheven, waardoor het product vanaf vandaag voor meer bedrijven beschikbaar is. Microsoft biedt bedrijven de mogelijkheid om zich aan te melden voor een abonnement dat $ 30 per gebruiker per maand kost.

