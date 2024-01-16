Microsoft представляет Copilot Pro: расширение пакета Office за счет возможностей искусственного интеллекта

Microsoft, одна из технологических компаний-новаторов, расширила свои горизонты, интегрировав искусственный интеллект в свое программное обеспечение Office. Впервые представленные бизнес-пользователям в ноябре, эти функции Office с искусственным интеллектом теперь доступны и широкой публике. Технический гигант запустил Copilot Pro, услугу на основе подписки, стоимость которой составляет 20 долларов в месяц. Она предлагает потребителям возможность исследовать приложения Office, такие как Word, Excel и PowerPoint, с улучшенными возможностями искусственного интеллекта.

Пользователи, уже подписанные на планы Microsoft 365 Personal или Home, могут сразу же использовать существующие виджеты с возможностями искусственного интеллекта, представленными в Copilot Pro, который совместим с Mac, Windows и iPad. Предлагая функции, начиная от подсказок для создания слайдов PowerPoint в стиле чат-бота и заканчивая генерацией текста и обобщением документов в Word, Copilot Pro обещает революцию в производительности и эффективности. Кроме того, предложение распространяется на Excel (хотя и в предварительной версии) и Outlook.com, обеспечивая помощь в анализе данных, создании графиков, составлении электронных писем и многом другом.

Хотя большинство функций, к которым бизнес-пользователи имели доступ в течение нескольких месяцев, будут доступны широкой публике, возможность использовать ИИ для создания презентации PowerPoint из документа Word на данный момент останется функцией только для бизнеса. из-за необходимости в технологии Microsoft Graph.

Помимо интеграции программного обеспечения Office, пользователи Copilot Pro получат доступ к новейшим моделям OpenAI, результатам Image Creator от Designer (ранее известным как Bing Image Creator), а также возможность создавать свои собственные Copilot GPT. Те, кто в настоящее время не подписан на Microsoft 365, по-прежнему могут подписаться на Copilot Pro, чтобы получить приоритетный доступ к GPT-4 Turbo внутри Copilot для повышения производительности в часы пик.

Кроме того, подписчики Copilot Pro получат выгоду от улучшенного создания изображений благодаря интеграции моделей OpenAI DALL-E, качество которых обещает значительные улучшения. Более того, Microsoft планирует вскоре включить в подписку новый Copilot GPT Builder, который позволит пользователям разрабатывать собственный Copilot GPT, что отражает вариант, запущенный для бизнеса в 2021 году.

Ориентируя Copilot Pro на опытных пользователей, Microsoft намерена следовать стратегии, аналогичной стратегии OpenAI, которая предлагает собственные подписки на ChatGPT с приоритетным доступом и новейшими моделями. Компания реагирует на высокий спрос со стороны этих пользователей на расширенный доступ к новейшим моделям, повышенную производительность и более инновационные инструменты. Стремление к постоянному совершенствованию подтверждается надежным набором функций и дополнительными возможностями Copilot Pro, учитывающими требования опытных пользователей.

Чтобы получить доступ к ряду функций Copilot, связанных с Office, в Интернете и в приложениях Office, необходима подписка на Microsoft 365 Personal или Family. Понятно, что Microsoft стремится постоянно расширять функциональность Copilot Pro, как они сделали в прошлом году со своим оригинальным продуктом Copilot (ранее Bing Chat).

Кроме того, Microsoft отменила существующий минимум в 300 рабочих мест для корпоративных пользователей, установленный для Copilot для Microsoft 365, что делает продукт доступным для большего числа компаний с сегодняшнего дня. Microsoft предоставляет компаниям возможность подписаться на план подписки стоимостью 30 долларов США за пользователя в месяц.

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