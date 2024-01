Microsoft przedstawia Copilot Pro: ulepszony pakiet biurowy dzięki możliwościom sztucznej inteligencji

Microsoft, jedna z pionierskich firm technologicznych, poszerzyła swoje horyzonty, integrując sztuczną inteligencję ze swoim oprogramowaniem Office. Te oparte na sztucznej inteligencji funkcje pakietu Office, po raz pierwszy udostępnione użytkownikom biznesowym w listopadzie, są teraz dostępne także dla ogółu społeczeństwa. Gigant technologiczny uruchomił Copilot Pro, usługę opartą na subskrypcji, która kosztuje 20 dolarów miesięcznie i oferuje konsumentom możliwość eksplorowania aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel i PowerPoint, z funkcjami ulepszonymi przez sztuczną inteligencję.

Użytkownicy, którzy już subskrybują plany Microsoft 365 Personal lub Home, mogą natychmiast wykorzystać swoje istniejące widżety dzięki funkcjom sztucznej inteligencji wprowadzonym w Copilot Pro, który jest kompatybilny z komputerami Mac, Windows i iPadem. Oferując funkcje od przypominających chatbota generowania slajdów w programie PowerPoint po generowanie tekstu i podsumowywanie dokumentów w programie Word, Copilot Pro obiecuje rewolucję w produktywności i wydajności. Co więcej, oferta obejmuje Excel (choć w wersji zapoznawczej) i Outlook.com, aby zapewnić pomoc w analizie danych, generowaniu wykresów, tworzeniu wiadomości e-mail i wielu innych.

Chociaż większość funkcji, do których użytkownicy biznesowi mieli dostęp od kilku miesięcy, będzie dostępna dla ogółu społeczeństwa, możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do generowania prezentacji PowerPoint z dokumentu Word pozostanie w tej chwili funkcją tylko dla firm ze względu na potrzebę technologii Microsoft Graph.

Oprócz integracji oprogramowania Office, użytkownicy Copilot Pro będą mieli dostęp do najnowszych modeli OpenAI, produktów Image Creator firmy Designer (wcześniej znanego jako Bing Image Creator) oraz możliwość skonstruowania własnego Copilot GPT. Osoby, które obecnie nie subskrybują Microsoft 365, mogą nadal subskrybować Copilot Pro, aby cieszyć się priorytetowym dostępem do GPT-4 Turbo w Copilot i zapewniać większą wydajność w godzinach szczytu.

Ponadto abonenci Copilot Pro odniosą korzyści z lepszego tworzenia obrazu dzięki integracji modeli DALL-E OpenAI, których jakość zapewnia znaczną poprawę. Co więcej, Microsoft planuje wkrótce włączyć do subskrypcji nowy Copilot GPT Builder, umożliwiający użytkownikom tworzenie niestandardowego Copilot GPT – odzwierciedlający wariant wprowadzony dla firm w 2021 roku.

Kierując Copilot Pro do zaawansowanych użytkowników, Microsoft zamierza zastosować strategię podobną do OpenAI, która oferuje własne subskrypcje ChatGPT z priorytetowym dostępem i najnowszymi modelami. Firma odpowiada na duże zapotrzebowanie tych użytkowników na zwiększony dostęp do najnowszych modeli, zwiększoną wydajność i bardziej innowacyjne narzędzia. To dążenie do ciągłego doskonalenia znajduje odzwierciedlenie w solidnym zestawie funkcji i dodatkowej funkcjonalności zawartej w Copilot Pro, biorąc pod uwagę wymagania zaawansowanych użytkowników.

Aby uzyskać dostęp do szeregu funkcji Copilot związanych z pakietem Office w Internecie i w aplikacjach Office, konieczna jest subskrypcja usługi Microsoft 365 Personal lub Family. Jest oczywiste, że Microsoft angażuje się w ciągłe rozszerzanie funkcjonalności Copilot Pro, tak jak to miało miejsce w ciągu ostatniego roku w przypadku ich oryginalnego produktu Copilot (dawniej Bing Chat).

Ponadto firma Microsoft zniosła istniejące minimum 300 stanowisk dla użytkowników korporacyjnych narzucone w rozwiązaniu Copilot for Microsoft 365, dzięki czemu produkt będzie od dziś dostępny dla większej liczby firm. Firma Microsoft umożliwia firmom wykupienie planu subskrypcji, który kosztuje 30 USD za użytkownika miesięcznie.

