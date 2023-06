Microsoft a confirmé qu'elle cesserait de prendre en charge son assistante virtuelle, Cortana, en tant qu'application autonome sur Windows dans le courant de l'année, après avoir lancé son nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle appelé Windows Copilot. La nouvelle, qui ne constitue pas une grande surprise, a été initialement rapportée sur une page de support découverte par XDA Developers et Windows Central.

Introduite en 2015, Cortana était disponible sur Windows 10 pour des tâches telles que la définition de rappels, l'ouverture d'applications et la pose de questions par le biais de commandes vocales. Cependant, au cours des dernières années, Cortana a connu un déclin progressif de sa proéminence dans l'écosystème Windows. Sous Windows 11, l'assistant numérique a été retiré de la barre des tâches et de la première expérience de démarrage. En outre, Microsoft avait déjà fermé l'application Cortana sur iOS et Android en 2020 et mis fin à la prise en charge de Cortana dans ses écouteurs Surface et d'autres appareils.

Le futur Windows Copilot sera logé dans la barre des tâches, employant l'IA pour aider les utilisateurs dans les tâches anciennement gérées par Cortana, ainsi que pour offrir de nouvelles fonctionnalités une fois qu'il sera largement disponible. Il sera capable de résumer du contenu, de réécrire du texte, de poser des questions, de modifier les paramètres de l'ordinateur, et plus encore, devenant ainsi une partie intégrante de la suite croissante d'outils d'IA de Microsoft.

Outre le nouveau Windows Copilot, l'ensemble des outils d'IA de Microsoft comprend le chatbot Bing et le Microsoft 365 Copilot, qui sont désormais prioritaires dans la stratégie de l'entreprise. Malgré la diminution du rôle de Cortana dans Windows, l'assistant virtuel restera présent dans Outlook mobile, Microsoft Teams mobile, Teams display et Teams rooms pour une durée indéterminée.

