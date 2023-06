Microsoft hat bestätigt, dass es die Unterstützung für seine virtuelle Assistentin Cortana als eigenständige App unter Windows später in diesem Jahr einstellen wird, nachdem es sein neues KI-gestütztes Tool namens Windows Copilot veröffentlicht hat. Die Nachricht, die nicht sonderlich überraschend kommt, wurde ursprünglich auf einer Support-Seite berichtet, die von XDA Developers und Windows Central entdeckt wurde.

Cortana wurde 2015 eingeführt und war in Windows 10 für Aufgaben wie das Einstellen von Erinnerungen, das Öffnen von Anwendungen und das Stellen von Fragen per Sprachbefehl verfügbar. In den letzten Jahren hat Cortana jedoch allmählich an Bedeutung innerhalb des Windows-Ökosystems eingebüßt. Mit Windows 11 wurde der digitale Assistent aus der Taskleiste und dem ersten Startvorgang entfernt. Darüber hinaus hatte Microsoft bereits 2020 die Cortana-App auf iOS und Android abgeschaltet und die Unterstützung für Cortana in seinen Surface-Kopfhörern und anderen Geräten eingestellt.

Der kommende Windows Copilot wird in der Taskleiste untergebracht sein und KI einsetzen, um Nutzer bei Aufgaben zu unterstützen, die bisher von Cortana erledigt wurden, sowie neue Funktionen bieten, sobald er allgemein verfügbar ist. Er wird in der Lage sein, Inhalte zusammenzufassen, Text umzuschreiben, Fragen zu stellen, Computereinstellungen zu ändern und vieles mehr und wird damit zu einem integralen Bestandteil von Microsofts wachsender Suite von KI-Tools.

Neben dem neuen Windows Copilot umfasst Microsofts KI-Toolset auch den Bing-Chatbot und den Microsoft 365 Copilot, die in der Strategie des Unternehmens nun Priorität haben. Obwohl Cortana in Windows eine geringere Rolle spielt, wird die virtuelle Assistentin auf unbestimmte Zeit in den Anwendungen Outlook mobile, Microsoft Teams mobile, Teams display und Teams rooms präsent sein.

