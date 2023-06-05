微软已经确认，在发布了名为Windows Copilot的新人工智能工具之后，它将在今年晚些时候停止对其虚拟助理Cortana作为Windows上的独立应用的支持。这个消息并不令人惊讶，最初是在XDA开发者和Windows Central发现的一个支持页面上报道的。

Cortana于2015年推出，在Windows 10上可用于设置提醒事项、打开应用程序和通过语音命令提问等任务。然而，近年来，Cortana在Windows生态系统中的地位逐渐下降。Windows 11看到数字助理从任务栏和首次启动体验中移除。此外，微软已经在2020年关闭了iOS和Android上的Cortana应用，并结束了对其Surface耳机和其他设备中Cortana的支持。

即将推出的Windows Copilot将被安置在任务栏中，采用人工智能来协助用户完成以前由Cortana处理的任务，并在其广泛使用后提供新功能。它将能够总结内容，改写文本，提出问题，改变计算机设置，等等，从而成为微软不断扩大的人工智能工具套件的一个组成部分。

除了新的Windows Copilot，微软的人工智能工具集还包括Bing聊天机器人和Microsoft 365 Copilot，它们现在在公司的战略中被优先考虑。尽管Cortana在Windows中的作用减少了，但这个虚拟助手将无限期地保持其在Outlook手机、Microsoft Teams手机、Teams显示器和Teams房间应用程序中的存在。

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