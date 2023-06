A Microsoft confirmou que encerrará o suporte para seu assistente virtual, Cortana, como um aplicativo autônomo no Windows ainda este ano, após o lançamento de sua nova ferramenta alimentada por IA chamada Windows Copilot. A notícia, que não é uma grande surpresa, foi originalmente relatada em uma página de suporte descoberta por XDA Developers e Windows Central.

Introduzida em 2015, a Cortana estava disponível no Windows 10 para tarefas como definir lembretes, abrir aplicativos e fazer perguntas por meio de comandos de voz. No entanto, nos últimos anos, a Cortana tem visto um declínio gradual na proeminência dentro do ecossistema do Windows. O Windows 11 viu o assistente digital ser removido da barra de tarefas e da primeira experiência de inicialização. Além disso, a Microsoft já havia encerrado o aplicativo Cortana no iOS e Android em 2020 e encerrou o suporte para Cortana em seus fones de ouvido Surface e outros dispositivos.

O próximo Windows Copilot será alojado na barra de tarefas, empregando IA para ajudar os usuários com tarefas anteriormente tratadas pela Cortana, além de oferecer novos recursos assim que estiver amplamente disponível. Será capaz de resumir conteúdo, reescrever texto, fazer perguntas, alterar as configurações do computador e muito mais, tornando-se assim parte integrante do conjunto de ferramentas de IA em expansão da Microsoft.

Juntamente com o novo Windows Copilot, o conjunto de ferramentas de IA da Microsoft inclui o chatbot do Bing e o Microsoft 365 Copilot, que agora estão a ser priorizados na estratégia da empresa. Apesar da diminuição do papel da Cortana no Windows, a assistente virtual manterá a sua presença nas aplicações Outlook mobile, Microsoft Teams mobile, Teams display e Teams rooms por um período indefinido.

