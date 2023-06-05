أكدت Microsoft أنها ستتوقف عن دعم مساعدها الافتراضي ، Cortana ، كتطبيق مستقل على Windows في وقت لاحق من هذا العام ، بعد إطلاق أداتها الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسمى Windows Copilot. الخبر ، الذي لم يكن مفاجأة كبيرة ، تم الإبلاغ عنه في الأصل على صفحة دعم اكتشفها مطورو XDA و Windows Central.

تم تقديم Cortana في عام 2015 ، وكان متاحًا على نظام التشغيل Windows 10 لمهام مثل إعداد التذكيرات وفتح التطبيقات وطرح الأسئلة من خلال الأوامر الصوتية. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، شهدت Cortana انخفاضًا تدريجيًا في البروز داخل نظام Windows البيئي. شهد Windows 11 إزالة المساعد الرقمي من شريط المهام وتجربة التمهيد الأولى. علاوة على ذلك ، قامت Microsoft بالفعل بإغلاق تطبيق Cortana على iOS و Android في عام 2020 وأنهت دعم Cortana في سماعات Surface الخاصة بها والأجهزة الأخرى.

سيتم وضع Windows Copilot القادم في شريط المهام ، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في المهام التي كانت تتولاها Cortana سابقًا ، بالإضافة إلى تقديم ميزات جديدة بمجرد توفرها على نطاق واسع. سيكون قادرًا على تلخيص المحتوى ، وإعادة كتابة النص ، وطرح الأسئلة ، وتغيير إعدادات الكمبيوتر ، وغير ذلك ، وبالتالي يصبح جزءًا لا يتجزأ من مجموعة Microsoft الموسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب Windows Copilot الجديد ، تشتمل مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي من Microsoft على Bing chatbot و Microsoft 365 Copilot ، والتي يتم الآن منحها الأولوية ضمن إستراتيجية الشركة. على الرغم من تقلص دور Cortana في Windows ، سيحتفظ المساعد الافتراضي بوجوده في تطبيقات Outlook للأجهزة المحمولة و Microsoft Teams للأجهزة المحمولة وشاشة Teams وتطبيقات غرف Teams لفترة غير محددة.

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