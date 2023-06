Microsoft heeft bevestigd dat het later dit jaar zal stoppen met de ondersteuning voor zijn virtuele assistent Cortana als zelfstandige app op Windows, na het uitbrengen van zijn nieuwe AI-aangedreven tool genaamd Windows Copilot. Het nieuws, dat niet als een grote verrassing komt, werd oorspronkelijk gemeld op een ondersteuningspagina ontdekt door XDA Developers en Windows Central.

Cortana werd in 2015 geïntroduceerd en was beschikbaar op Windows 10 voor taken als het instellen van herinneringen, het openen van applicaties en het stellen van vragen via spraakopdrachten. De afgelopen jaren heeft Cortana echter geleidelijk aan aan belang ingeboet binnen het Windows ecosysteem. In Windows 11 werd de digitale assistent verwijderd uit de taakbalk en uit de eerste opstartervaring. Bovendien had Microsoft in 2020 de Cortana-app op iOS en Android al gesloten en de ondersteuning voor Cortana in de Surface-hoofdtelefoon en andere apparaten beëindigd.

De aankomende Windows Copilot wordt in de taakbalk geplaatst en maakt gebruik van AI om gebruikers te helpen met taken die voorheen door Cortana werden uitgevoerd, maar biedt ook nieuwe functies zodra deze op grote schaal beschikbaar is. Het zal in staat zijn om inhoud samen te vatten, tekst te herschrijven, vragen te stellen, computerinstellingen aan te passen en nog veel meer, waarmee het een integraal onderdeel wordt van Microsofts groeiende suite van AI-tools.

Naast de nieuwe Windows Copilot omvat Microsofts AI-toolset ook de Bing chatbot en Microsoft 365 Copilot, die nu prioriteit krijgen binnen de strategie van het bedrijf. Ondanks Cortana's verminderde rol in Windows, zal de virtuele assistent voor onbepaalde tijd aanwezig blijven in Outlook mobile, Microsoft Teams mobile, Teams display en Teams rooms applicaties.

