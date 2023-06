Microsoft ha confermato che entro la fine dell'anno cesserà il supporto per il suo assistente virtuale Cortana come app indipendente su Windows, dopo aver rilasciato il suo nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale chiamato Windows Copilot. La notizia, che non sorprende più di tanto, è stata originariamente riportata in una pagina di supporto scoperta da XDA Developers e Windows Central.

Introdotta nel 2015, Cortana era disponibile su Windows 10 per attività come l'impostazione di promemoria, l'apertura di applicazioni e la formulazione di domande tramite comandi vocali. Tuttavia, negli ultimi anni Cortana ha visto un graduale declino di importanza all'interno dell'ecosistema Windows. In Windows 11 l'assistente digitale è stato rimosso dalla barra delle applicazioni e dal primo avvio. Inoltre, Microsoft aveva già chiuso l'app Cortana su iOS e Android nel 2020 e aveva terminato il supporto per Cortana nelle cuffie Surface e in altri dispositivi.

L'imminente Windows Copilot sarà ospitato nella barra delle applicazioni e utilizzerà l'intelligenza artificiale per assistere gli utenti nelle attività precedentemente gestite da Cortana, oltre a offrire nuove funzionalità quando sarà ampiamente disponibile. Sarà in grado di riassumere contenuti, riscrivere testi, porre domande, modificare le impostazioni del computer e altro ancora, diventando così parte integrante della suite di strumenti di intelligenza artificiale di Microsoft in continua espansione.

Oltre al nuovo Windows Copilot, il set di strumenti di intelligenza artificiale di Microsoft include il chatbot Bing e il Microsoft 365 Copilot, che sono ora prioritari nella strategia dell'azienda. Nonostante la riduzione del ruolo di Cortana in Windows, l'assistente virtuale manterrà la sua presenza in Outlook mobile, Microsoft Teams mobile, Teams display e Teams rooms per un periodo indefinito.

