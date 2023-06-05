Компания Microsoft подтвердила, что прекратит поддержку своего виртуального помощника Cortana в качестве отдельного приложения в Windows в конце этого года, после выпуска нового инструмента на основе искусственного интеллекта под названием Windows Copilot. Новость, которая не стала большим сюрпризом, была первоначально опубликована на странице поддержки, обнаруженной XDA Developers и Windows Central.

Представленная в 2015 году, Cortana была доступна в Windows 10 для таких задач, как установка напоминаний, открытие приложений и задавание вопросов с помощью голосовых команд. Однако в последние годы Cortana постепенно теряла свою популярность в экосистеме Windows. В Windows 11 цифровой помощник был удален с панели задач и при первой загрузке. Кроме того, Microsoft уже закрыла приложение Cortana на iOS и Android в 2020 году и прекратила поддержку Cortana в наушниках Surface и других устройствах.

Предстоящий Windows Copilot будет размещаться на панели задач, используя искусственный интеллект для помощи пользователям в задачах, которые раньше выполняла Cortana, а также предлагая новые функции, когда он станет широко доступен. Он сможет обобщать контент, переписывать текст, задавать вопросы, изменять настройки компьютера и многое другое, став неотъемлемой частью расширяющегося набора инструментов ИИ от Microsoft.

Наряду с новым Windows Copilot, набор инструментов ИИ от Microsoft включает чатбот Bing и Microsoft 365 Copilot, которые сейчас являются приоритетными в стратегии компании. Несмотря на уменьшение роли Cortana в Windows, виртуальный помощник сохранит свое присутствие в мобильных приложениях Outlook, Microsoft Teams mobile, Teams display и Teams rooms на неопределенный срок.

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