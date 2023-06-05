Microsoft, Windows Copilot adlı yeni yapay zeka destekli aracını piyasaya sürdükten sonra, sanal asistanı Cortana'ya Windows'ta bağımsız bir uygulama olarak desteğini bu yılın sonlarında sonlandıracağını onayladı. Büyük bir sürpriz olmayan haber, ilk olarak XDA Developers ve Windows Central tarafından keşfedilen bir destek sayfasında bildirildi.

2015 yılında tanıtılan Cortana, hatırlatıcı ayarlamak, uygulamaları açmak ve sesli komutlarla soru sormak gibi görevler için Windows 10'da mevcuttu. Ancak, son yıllarda Cortana, Windows ekosistemindeki öneminde kademeli bir düşüş gördü. Windows 11, dijital asistanın görev çubuğundan kaldırıldığını ve ilk önyükleme deneyimini gördü. Ayrıca Microsoft, 2020'de iOS ve Android'de Cortana uygulamasını kapatmış ve Surface kulaklıklarında ve diğer cihazlarında Cortana desteğini sonlandırmıştı.

Yaklaşan Windows Copilot görev çubuğunda yer alacak ve daha önce Cortana tarafından yürütülen görevlerde kullanıcılara yardımcı olmak için yapay zekayı kullanacak ve yaygın olarak kullanıma sunulduğunda yeni özellikler sunacak. İçeriği özetleme, metni yeniden yazma, soru sorma, bilgisayar ayarlarını değiştirme ve daha fazlasını yapma yeteneğine sahip olacak ve böylece Microsoft'un genişleyen yapay zeka araçları paketinin ayrılmaz bir parçası haline gelecek.

Yeni Windows Copilot'un yanı sıra, Microsoft'un yapay zeka araç setinde artık şirketin stratejisinde öncelik verilen Bing chatbot ve Microsoft 365 Copilot yer alıyor. Cortana'nın Windows'taki azalan rolüne rağmen sanal asistan, Outlook mobile, Microsoft Teams mobile, Teams ekranı ve Teams odaları uygulamalarında belirsiz bir süre varlığını sürdürecektir.

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