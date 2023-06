Meta a dévoilé ses projets de nouveaux outils d'IA générative destinés aux produits grand public, notamment Instagram, WhatsApp et Messenger, ainsi que certains qui seront utilisés en interne au sein de l'entreprise. Lors d'une récente réunion, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé plusieurs technologies d'IA à différents stades de développement. Il s'agit notamment de chatbots d'IA pour Messenger et WhatsApp, d'autocollants d'IA, ainsi que d'outils qui permettront d'éditer des photos dans Instagram Stories. En outre, des produits réservés à l'interne comme un assistant de productivité IA et une interface expérimentale pour interagir avec des agents IA alimentés par le grand modèle de langage de Meta, LLaMA, ont été annoncés.

Axios a d'abord rapporté la nouvelle des agents d'IA orientés vers le consommateur et des outils d'édition de photos. Il a détaillé la présentation plus large de Meta sur les différents domaines dans lesquels l'entreprise développe des technologies d'IA et sa vision de l'avenir dans ce domaine.

En outre, Meta a annoncé son intention d'organiser en juillet un hackathon interne sur l'IA, axé sur l'IA générative. Cet événement pourrait déboucher sur le développement de nouveaux produits d'IA qui pourraient éventuellement être présentés aux utilisateurs de Meta.

Cette annonce s'inscrit dans le droit fil des commentaires de Mark Zuckerberg lors de la publication des résultats du premier trimestre de Meta, au cours de laquelle il a évoqué la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles technologies d'IA dans des produits qui touchent des milliards d'utilisateurs dans le monde entier.

Lors d'un appel aux investisseurs, Zuckerberg a d'abord laissé entendre que Meta prévoyait d'étudier les expériences de chat dans WhatsApp et Messenger, ainsi que les outils de création visuelle pour les posts de médias sociaux sur Facebook et Instagram. En collaboration avec Ahmad Al-Dahle, vice-président de l'ingénierie de l'IA générative chez Meta, Zuckerberg a donné plus d'informations sur ces projets lors de la réunion.

Si l'on tient compte des tendances récentes, la demande de chatbots d'IA est montée en flèche. Par exemple, Character.AI, une application de chatbot IA de premier plan développée par des chercheurs qui ont précédemment participé à la création de LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) chez Google, a enregistré plus de 1,7 million de nouvelles installations en moins d'une semaine sur le marché. L'entreprise est soutenue par un financement de série A de 150 millions de dollars dirigé par Andreessen Horowitz (a16z). Character.AI doit cependant faire face à la concurrence d'une pléthore d'applications de chatbot disponibles sur l'App Store, qui offrent des fonctionnalités similaires permettant aux utilisateurs de développer leurs personnages d'IA, comme Replika ou les assistants personnels qui aident à écrire.

Bien que Meta prévoie de lancer ses agents d'intelligence artificielle dans un premier temps sur Messenger et WhatsApp, Mark Zuckerberg envisage un avenir plus large pour ces technologies, qui pourraient s'étendre à l'ensemble de sa famille d'applications et, à terme, aux lunettes intelligentes. Dans ce scénario, les utilisateurs pourraient porter des lunettes intelligentes, semblables aux Ray-Ban Stories de Meta, pour interagir avec des agents d'IA par la voix.

Il est également prévu d'intégrer des autocollants d'IA dans Messenger, qui pourraient être générés à partir d'une invite textuelle. Un autre projet, qui n'a pas encore fait l'objet de tests internes, permettrait aux utilisateurs de taper une invite sur la façon dont ils souhaitent modifier une photo qu'ils prévoient de publier sur Instagram Stories.

Un avantage significatif de l'implication de Meta dans cet espace est que ces outils seront gratuits pour les consommateurs, grâce au modèle commercial de Meta soutenu par la publicité. La plupart des applications concurrentes sur l'App Store offrent gratuitement des fonctionnalités limitées d'édition d'IA, poussant finalement les utilisateurs à s'abonner pour avoir un accès complet à toutes les fonctionnalités.

En outre, la réunion a mis en lumière d'autres façons dont Meta utilise l'IA générative à des fins internes. Il s'agit notamment d'une interface expérimentale réservée à l'interne vers un "terrain de jeu d'agents" alimenté par LLaMA, qui permet aux employés de Meta d'avoir des conversations avec des agents d'IA et de fournir un retour d'information pour améliorer les systèmes. Meta travaille actuellement avec MetaGen, qui fournit des API pour les modèles de génération de texte et d'image de Meta à des fins expérimentales et de prototypage. En outre, Metamate, un assistant de productivité interne piloté par les invites textuelles des utilisateurs, est en cours de développement pour aider les employés à effectuer diverses tâches.

Un porte-parole de Meta a confirmé à TechCrunch que les premiers outils grand public de l'entreprise seront disponibles cette année, probablement dans les prochains mois.

M. Zuckerberg a fait part de son optimisme lors de la présentation, en déclarant : "Au cours de l'année écoulée, nous avons assisté à des percées vraiment incroyables dans le domaine de l'IA générative. Cela nous donne l'opportunité de prendre cette technologie, de la faire progresser et de l'intégrer dans chacun de nos produits. Il a également souligné le rôle unique de Meta dans l'industrie, car l'entreprise est prête à apporter ces capacités à des milliards de personnes de manière inégalée.

