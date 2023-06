Meta ha svelato i suoi piani per nuovi strumenti di IA generativa destinati ai prodotti di consumo, tra cui Instagram, WhatsApp e Messenger, oltre ad alcuni che saranno utilizzati internamente all'azienda. In un recente incontro con tutti i dipendenti, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato diverse tecnologie AI in diverse fasi di sviluppo. Queste includono chatbot AI per Messenger e WhatsApp, adesivi AI e strumenti che consentiranno di modificare le foto nelle Storie di Instagram. Inoltre, sono stati annunciati prodotti interni come un assistente di produttività AI e un'interfaccia sperimentale per interagire con agenti AI alimentati dal grande modello linguistico di Meta, LLaMA.

Axios ha inizialmente riportato la notizia degli agenti AI rivolti ai consumatori e degli strumenti di editing fotografico. Ha poi illustrato la più ampia presentazione di Meta sulle varie aree in cui l'azienda sta sviluppando tecnologie di IA e la sua visione del futuro di questo settore.

Inoltre, Meta ha annunciato l'intenzione di ospitare un hackathon interno sull'IA a luglio, incentrato sull'IA generativa. Questo evento potrebbe portare allo sviluppo di nuovi prodotti di IA che potrebbero essere introdotti agli utenti di Meta.

L'annuncio è in linea con i commenti di Zuckerberg durante i guadagni del primo trimestre di Meta, durante i quali ha menzionato l'esplorazione di come implementare nuove tecnologie AI in prodotti che raggiungono miliardi di utenti in tutto il mondo.

Durante una telefonata con gli investitori, Zuckerberg ha accennato per la prima volta ai piani di Meta di studiare le esperienze di chat in WhatsApp e Messenger, nonché gli strumenti di creazione visiva per i post dei social media su Facebook e Instagram. In collaborazione con Ahmad Al-Dahle, VP of Engineering, Generative AI di Meta, Zuckerberg ha condiviso ulteriori dettagli su questi progetti durante l'incontro.

Considerando le tendenze recenti, la domanda di chatbot AI è salita alle stelle. Ad esempio, Character.AI, un'applicazione leader nel settore dei chatbot AI sviluppata da ricercatori che in precedenza hanno contribuito alla creazione di LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) presso Google, ha registrato oltre 1,7 milioni di nuove installazioni in meno di una settimana di presenza sul mercato. L'azienda è sostenuta da 150 milioni di dollari di finanziamenti di serie A guidati da Andreessen Horowitz (a16z). Tuttavia, Character.AI deve affrontare la concorrenza di una pletora di app di chatbot disponibili sull'App Store, che offrono agli utenti funzionalità simili per sviluppare i propri personaggi AI, come Replika o gli assistenti personali che aiutano a scrivere.

Sebbene Meta abbia in programma di lanciare i suoi agenti AI su Messenger e WhatsApp, Zuckerberg prevede un futuro più ampio per queste tecnologie, che potrebbero espandersi a tutta la sua famiglia di applicazioni ed eventualmente agli occhiali intelligenti. In questo scenario, gli utenti potrebbero indossare occhiali intelligenti, simili ai Ray-Ban Stories di Meta, per interagire con gli agenti di intelligenza artificiale tramite la voce.

Sono previsti anche adesivi AI in Messenger, che potrebbero essere generati da una richiesta di testo. Un altro progetto, che deve ancora essere sottoposto a test interni, consentirebbe agli utenti di digitare una richiesta di modifica di una foto che intendono pubblicare su Instagram Stories.

Un vantaggio significativo del coinvolgimento di Meta in questo settore è che questi strumenti saranno gratuiti per i consumatori, grazie al modello commerciale di Meta supportato dagli annunci. La maggior parte delle applicazioni concorrenti sull'App Store offre gratuitamente funzioni limitate di editing dell'intelligenza artificiale, spingendo poi gli utenti a sottoscrivere abbonamenti per l'accesso completo a tutte le funzioni.

Inoltre, l'incontro ha evidenziato altri modi in cui Meta sta utilizzando l'IA generativa per scopi interni. Tra questi, un'interfaccia sperimentale per soli utenti interni a un "parco giochi per agenti" alimentato da LLaMA, che consente ai dipendenti di Meta di conversare con agenti di IA e di fornire feedback per migliorare i sistemi. Meta sta attualmente lavorando con MetaGen, che fornisce API per i modelli di generazione di testi e immagini di Meta per uso sperimentale e prototipazione. Inoltre, è in fase di sviluppo Metamate, un assistente interno per la produttività guidato dalle indicazioni testuali degli utenti, per aiutare i dipendenti a svolgere diversi compiti.

Un portavoce di Meta ha confermato a TechCrunch che gli strumenti iniziali dell'azienda rivolti ai consumatori saranno disponibili quest'anno, probabilmente nei prossimi mesi.

Zuckerberg ha espresso il suo ottimismo durante la presentazione, affermando: "Nell'ultimo anno abbiamo assistito a progressi davvero incredibili nell'IA generativa. Questo ci dà l'opportunità di prendere questa tecnologia, portarla avanti e inserirla in ogni nostro prodotto". Ha inoltre sottolineato il ruolo unico di Meta nel settore, in quanto l'azienda è pronta a portare queste capacità a miliardi di persone in modi senza precedenti.

