A Meta revelou os seus planos para novas ferramentas de IA generativa destinadas a produtos de consumo, incluindo o Instagram, o WhatsApp e o Messenger, bem como algumas que serão utilizadas internamente na empresa. Numa reunião recente, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou várias tecnologias de IA em diferentes fases de desenvolvimento. Estas incluem chatbots de IA para o Messenger e WhatsApp, autocolantes de IA, juntamente com ferramentas que permitirão a edição de fotografias no Instagram Stories. Além disso, produtos internos, como um assistente de produtividade de IA e uma interface experimental para interagir com agentes de IA alimentados pelo grande modelo de linguagem da Meta, LLaMA, foram anunciados.

Axios relatou inicialmente as notícias dos agentes de IA voltados para o consumidor e as ferramentas de edição de fotos. Detalhou a apresentação mais ampla da Meta sobre várias áreas em que a empresa está a desenvolver tecnologias de IA e a sua visão para o futuro deste espaço.

Além disso, a Meta anunciou planos para organizar uma hackathon interna de IA em Julho, centrada na IA generativa. Este evento poderá conduzir ao desenvolvimento de novos produtos de IA que poderão eventualmente ser apresentados aos utilizadores da Meta.

O anúncio está em consonância com os comentários de Zuckerberg durante os ganhos do primeiro trimestre da Meta, durante os quais mencionou a exploração da forma de implementar novas tecnologias de IA em produtos que atingem milhares de milhões de utilizadores em todo o mundo.

Durante uma chamada com investidores, Zuckerberg deu a entender pela primeira vez os planos da Meta para investigar experiências de conversação no WhatsApp e no Messenger, bem como ferramentas de criação visual para publicações nas redes sociais no Facebook e no Instagram. Em colaboração com Ahmad Al-Dahle, Vice-Presidente de Engenharia, IA generativa da Meta, Zuckerberg partilhou mais informações sobre estes projectos durante a reunião.

Tendo em conta as tendências recentes, a procura de chatbots com IA disparou. Por exemplo, a Character.AI, uma aplicação líder de chatbot de IA desenvolvida por investigadores que anteriormente ajudaram a construir o LaMDA (Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogo) na Google, registou mais de 1,7 milhões de novas instalações em menos de uma semana no mercado. A empresa é apoiada por 150 milhões de dólares em financiamento da Série A liderado pela Andreessen Horowitz (a16z). No entanto, a Character.AI enfrenta a concorrência de uma infinidade de aplicações de chatbot disponíveis na App Store, que oferecem funcionalidades semelhantes para os utilizadores desenvolverem as suas personagens de IA, como a Replika ou assistentes pessoais que ajudam a escrever.

Embora a Meta planeie começar por lançar os seus agentes de IA no Messenger e no WhatsApp, Zuckerberg prevê um futuro mais alargado para estas tecnologias, potencialmente expandindo-as para toda a sua família de aplicações e, eventualmente, para os óculos inteligentes. Neste cenário, os utilizadores poderiam usar óculos inteligentes, semelhantes aos Ray-Ban Stories da Meta, para interagir com agentes de IA através da voz.

Há também planos para autocolantes de IA no Messenger, que podem ser gerados a partir de uma mensagem de texto. Outro projecto, que ainda não entrou em testes internos, permitiria aos utilizadores escrever uma mensagem sobre como querem editar uma fotografia que planeiam publicar no Instagram Stories.

Uma vantagem significativa do envolvimento da Meta neste espaço é que estas ferramentas serão gratuitas para os consumidores, graças ao modelo de negócio suportado por anúncios da Meta. A maioria dos aplicativos concorrentes na App Store oferece recursos limitados de edição de IA gratuitamente, eventualmente empurrando os usuários para assinaturas para acesso total a todos os recursos.

Além disso, a reunião destacou outras formas como a Meta está a utilizar a IA generativa para fins internos. Isto inclui uma interface experimental apenas interna para um "parque de agentes" alimentado por LLaMA, que permite aos funcionários da Meta ter conversas com agentes de IA e fornecer feedback para melhorar os sistemas. A Meta está actualmente a trabalhar com a MetaGen, que fornece APIs para os modelos de geração de texto e imagem da Meta para utilização experimental e criação de protótipos. Além disso, está a ser desenvolvido o Metamate, um assistente de produtividade interno que funciona com base nas instruções de texto dos utilizadores, para ajudar os funcionários a realizar várias tarefas.

Um porta-voz da Meta confirmou ao TechCrunch que as primeiras ferramentas da empresa destinadas ao consumidor estarão disponíveis este ano, provavelmente nos próximos meses.

Zuckerberg transmitiu o seu optimismo durante a apresentação, afirmando: "No último ano, assistimos a avanços incríveis na IA generativa. Isso dá-nos a oportunidade de pegar nessa tecnologia, levá-la para a frente e integrá-la em cada um dos nossos produtos. Ele ainda enfatizou o papel único da Meta no setor, já que a empresa está pronta para levar esses recursos a bilhões de pessoas de maneiras incomparáveis.

Nomeadamente, a plataforma sem código AppMaster oferece um conjunto impressionante de ferramentas para a criação de aplicações Web, móveis e de backend. Pode muito bem vir a ser um recurso valioso para empresas como a Meta que procuram aproveitar a IA e outras tecnologias avançadas de forma rápida e económica.