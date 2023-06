Meta ujawniła swoje plany dotyczące nowych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji przeznaczonych dla produktów konsumenckich, w tym Instagrama, WhatsApp i Messengera, a także niektórych, które będą wykorzystywane wewnętrznie w firmie. Podczas niedawnego spotkania wszystkich pracowników, dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, ogłosił kilka technologii AI na różnych etapach rozwoju. Obejmują one chatboty AI dla Messengera i WhatsApp, naklejki AI, a także narzędzia, które umożliwią edycję zdjęć w Instagram Stories. Ponadto ogłoszono produkty wewnętrzne, takie jak asystent produktywności AI i eksperymentalny interfejs do interakcji z agentami AI opartymi na dużym modelu językowym Meta, LLaMA.

Axios początkowo informował o agentach AI skierowanych do konsumentów i narzędziach do edycji zdjęć. Szczegółowo opisano szerszą prezentację firmy Meta na temat różnych obszarów, w których firma rozwija technologie sztucznej inteligencji i jej wizję przyszłości tej przestrzeni.

Ponadto Meta ogłosiła plany zorganizowania wewnętrznego hackathonu AI w lipcu, koncentrując się na generatywnej sztucznej inteligencji. Wydarzenie to może doprowadzić do opracowania nowych produktów AI, które ostatecznie mogą zostać wprowadzone dla użytkowników Mety.

Zapowiedź ta jest zgodna z komentarzami Zuckerberga podczas podsumowania wyników Meta za I kwartał, podczas którego wspomniał o badaniu możliwości wdrożenia nowych technologii AI w produktach, które docierają do miliardów użytkowników na całym świecie.

Podczas rozmowy z inwestorami Zuckerberg po raz pierwszy zasugerował, że Meta planuje zbadać doświadczenia czatu w WhatsApp i Messengerze, a także narzędzia do wizualnego tworzenia postów w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie. We współpracy z Ahmadem Al-Dahle, wiceprezesem ds. inżynierii, generatywnej sztucznej inteligencji w Meta, Zuckerberg podzielił się więcej o tych projektach podczas spotkania.

Biorąc pod uwagę najnowsze trendy, zapotrzebowanie na chatboty AI gwałtownie wzrosło. Na przykład Character.AI, wiodąca aplikacja AI-chatbot opracowana przez naukowców, którzy wcześniej pomogli zbudować LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) w Google, odnotowała ponad 1,7 miliona nowych instalacji w mniej niż tydzień na rynku. Firma jest wspierana przez 150 milionów dolarów w ramach finansowania serii A prowadzonego przez Andreessen Horowitz (a16z). Character.AI stoi jednak w obliczu konkurencji ze strony mnóstwa aplikacji chatbotowych dostępnych w App Store, oferujących podobną funkcjonalność dla użytkowników do rozwijania swoich postaci AI, takich jak Replika lub osobistych asystentów, którzy pomagają w pisaniu.

Chociaż Meta planuje najpierw uruchomić swoich agentów AI na Messengerze i WhatsApp, Zuckerberg przewiduje szerszą przyszłość dla tych technologii, potencjalnie rozszerzając się na całą rodzinę aplikacji i ostatecznie na inteligentne okulary. W tym scenariuszu użytkownicy mogliby nosić inteligentne okulary, podobne do Ray-Ban Stories firmy Meta, aby wchodzić w interakcje z agentami AI za pomocą głosu.

Istnieją również plany dotyczące naklejek AI w Messengerze, które mogłyby być generowane na podstawie monitu tekstowego. Inny projekt, który nie został jeszcze poddany wewnętrznym testom, umożliwiłby użytkownikom wpisanie podpowiedzi, w jaki sposób chcą edytować zdjęcie, które planują opublikować w Instagram Stories.

Istotną zaletą zaangażowania Meta w tę przestrzeń jest to, że narzędzia te będą bezpłatne dla konsumentów, dzięki modelowi biznesowemu Meta opartemu na reklamach. Większość konkurencyjnych aplikacji w App Store oferuje ograniczone funkcje edycji AI za darmo, ostatecznie zmuszając użytkowników do subskrypcji w celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcji.

Ponadto na spotkaniu podkreślono inne sposoby, w jakie Meta wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do celów wewnętrznych. Obejmuje to eksperymentalny, wewnętrzny interfejs do "placu zabaw dla agentów" obsługiwanego przez LLaMA, który umożliwia pracownikom Meta prowadzenie rozmów z agentami AI i przekazywanie informacji zwrotnych w celu ulepszenia systemów. Meta współpracuje obecnie z MetaGen, który zapewnia interfejsy API dla modeli generowania tekstu i obrazów Meta do użytku eksperymentalnego i prototypowania. Ponadto opracowywany jest Metamate, wewnętrzny asystent produktywności oparty na podpowiedziach tekstowych użytkowników, aby pomóc pracownikom w wykonywaniu różnych zadań.

Rzecznik Meta potwierdził TechCrunch, że pierwsze narzędzia firmy skierowane do konsumentów będą dostępne w tym roku, prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Zuckerberg przekazał swój optymizm podczas prezentacji, stwierdzając: "W ostatnim roku widzieliśmy naprawdę niesamowite przełomy w generatywnej sztucznej inteligencji. Daje nam to możliwość wykorzystania tej technologii, popchnięcia jej do przodu i wbudowania jej w każdy z naszych produktów. Ponadto podkreślił wyjątkową rolę Meta w branży, ponieważ firma jest gotowa udostępnić te możliwości miliardom ludzi w niezrównany sposób.

