Meta heeft zijn plannen onthuld voor nieuwe generatieve AI-tools die bedoeld zijn voor consumentenproducten, zoals Instagram, WhatsApp en Messenger, maar ook voor intern gebruik binnen het bedrijf. Tijdens een recente vergadering met alle medewerkers kondigde Mark Zuckerberg, CEO van Meta, verschillende AI-technologieën aan die zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden. Dit zijn onder andere AI-chatbots voor Messenger en WhatsApp, AI-stickers en tools voor het bewerken van foto's in Instagram Stories. Daarnaast werden interne producten aangekondigd, zoals een AI-productiviteitsassistent en een experimentele interface voor interactie met AI-agenten die worden aangestuurd door Meta's grote taalmodel, LLaMA.

Axios meldde in eerste instantie het nieuws over de AI-agenten voor consumenten en de fotobewerkingstools. Het gaf een gedetailleerd overzicht van Meta's bredere presentatie over verschillende gebieden waarop het bedrijf AI-technologieën ontwikkelt en zijn visie op de toekomst van deze ruimte.

Verder kondigde Meta plannen aan voor een interne AI-hackathon in juli, gericht op generatieve AI. Dit evenement zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe AI-producten die uiteindelijk kunnen worden geïntroduceerd bij Meta's gebruikers.

De aankondiging komt overeen met Zuckerberg's opmerkingen tijdens Meta's Q1 earnings, waarin hij zei te onderzoeken hoe nieuwe AI-technologieën kunnen worden geïmplementeerd in producten die miljarden gebruikers wereldwijd bereiken.

Tijdens een telefoongesprek met investeerders liet Zuckerberg voor het eerst doorschemeren dat Meta van plan is om chat-ervaringen in WhatsApp en Messenger te onderzoeken, evenals tools voor visuele creatie van berichten op sociale media op Facebook en Instagram. In samenwerking met Ahmad Al-Dahle, VP of Engineering, Generative AI bij Meta, deelde Zuckerberg tijdens de bijeenkomst meer over deze projecten.

Gezien de recente trends is de vraag naar AI-chatbots explosief gestegen. Character.AI bijvoorbeeld, een toonaangevende AI-chatbot-app die is ontwikkeld door onderzoekers die eerder hebben meegewerkt aan LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) bij Google, meldde meer dan 1,7 miljoen nieuwe installaties in minder dan een week op de markt. Het bedrijf wordt gesteund door een Serie A-financiering van $ 150 miljoen onder leiding van Andreessen Horowitz (a16z). Character.AI ondervindt echter concurrentie van een overvloed aan chatbot-apps in de App Store die gebruikers vergelijkbare functionaliteit bieden om hun AI-personages te ontwikkelen, zoals Replika of persoonlijke assistenten die helpen met schrijven.

Hoewel Meta van plan is om zijn AI-agenten eerst te lanceren op Messenger en WhatsApp, ziet Zuckerberg een bredere toekomst voor deze technologieën, waarbij ze mogelijk worden uitgebreid naar andere applicaties en uiteindelijk naar slimme brillen. In dit scenario zouden gebruikers een slimme bril kunnen dragen, vergelijkbaar met Meta's Ray-Ban Stories, om te communiceren met AI-agenten via spraak.

Er zijn ook plannen voor AI-stickers in Messenger, die gegenereerd kunnen worden uit een tekstprompt. Een ander project, dat nog intern getest moet worden, zou gebruikers in staat stellen om een prompt in te typen voor hoe ze een foto willen bewerken die ze op Instagram Stories willen plaatsen.

Een belangrijk voordeel van Meta's betrokkenheid in deze ruimte is dat deze tools gratis zullen zijn voor consumenten, dankzij Meta's advertentie-ondersteunde bedrijfsmodel. De meeste concurrerende apps in de App Store bieden beperkte AI-bewerkingsfuncties gratis aan, waardoor gebruikers uiteindelijk een abonnement afsluiten voor volledige toegang tot alle functies.

Verder werden tijdens de bijeenkomst andere manieren belicht waarop Meta generatieve AI gebruikt voor interne doeleinden. Dit omvat een experimentele interne interface naar een 'agents playground' die wordt aangestuurd door LLaMA, waarmee Meta-medewerkers gesprekken kunnen voeren met AI-agenten en feedback kunnen geven om systemen te verbeteren. Meta werkt momenteel samen met MetaGen, dat API's biedt voor Meta's tekst- en beeldgeneratiemodellen voor experimenteel gebruik en prototyping. Daarnaast wordt Metamate, een interne productiviteitsassistent die wordt aangestuurd door tekstaanwijzingen van gebruikers, ontwikkeld om werknemers te helpen bij het uitvoeren van verschillende taken.

Een woordvoerder van Meta bevestigde aan TechCrunch dat de eerste consumentgerichte tools van het bedrijf dit jaar beschikbaar zullen zijn, waarschijnlijk binnen enkele maanden.

Zuckerberg bracht zijn optimisme over tijdens de presentatie en zei: "In het afgelopen jaar hebben we echt ongelooflijke doorbraken gezien op het gebied van generatieve AI. Dat geeft ons de mogelijkheid om die technologie nu te gebruiken, verder te ontwikkelen en in al onze producten in te bouwen. Hij benadrukte verder Meta's unieke rol in de industrie, omdat het bedrijf klaar is om deze mogelijkheden op ongeëvenaarde wijze naar miljarden mensen te brengen.

Met name het AppMaster no-code platform biedt een indrukwekkend pakket aan tools voor het maken van web, mobiele en backend applicaties. Het zou wel eens een waardevolle bron kunnen zijn voor bedrijven als Meta die snel en kosteneffectief gebruik willen maken van AI en andere geavanceerde technologieën.