كشفت Meta النقاب عن خططها لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة المخصصة للمنتجات الاستهلاكية ، بما في ذلك Instagram و WhatsApp و Messenger ، بالإضافة إلى بعض الأدوات التي سيتم استخدامها داخليًا داخل الشركة. أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، في اجتماع عقده مؤخرًا ، عن العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراحل مختلفة من التطوير. وتشمل هذه روبوتات الدردشة AI لـ Messenger و WhatsApp ، وملصقات AI ، إلى جانب الأدوات التي ستمكّن من تحرير الصور في Instagram Stories. بالإضافة إلى ذلك ، تم الإعلان عن منتجات داخلية فقط مثل مساعد إنتاجية الذكاء الاصطناعي وواجهة تجريبية للتفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي المدعومين بنموذج لغة Meta الكبير ، LLaMA.

أبلغ موقع Axios في البداية عن أخبار وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يواجهون المستهلك وأدوات تحرير الصور. لقد عرضت بالتفصيل عرض Meta الأوسع في المجالات المختلفة حيث تقوم الشركة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ورؤيتها لمستقبل هذا الفضاء.

علاوة على ذلك ، أعلنت Meta عن خطط لاستضافة هاكاثون داخلي للذكاء الاصطناعي في يوليو ، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي. قد يؤدي هذا الحدث إلى تطوير منتجات ذكاء اصطناعي جديدة قد يتم تقديمها في النهاية لمستخدمي Meta.

يتماشى الإعلان مع تعليقات زوكربيرج خلال أرباح Meta للربع الأول ، والتي ذكر خلالها استكشاف كيفية تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة في المنتجات التي تصل إلى مليارات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

أثناء مكالمة مع أحد المستثمرين ، ألمح زوكربيرج لأول مرة إلى خطط Meta للتحقيق في تجارب الدردشة في WhatsApp و Messenger ، بالإضافة إلى أدوات الإنشاء المرئي لمنشورات الوسائط الاجتماعية على Facebook و Instagram. بالتعاون مع أحمد الدحل ، نائب رئيس الهندسة ، الذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا ، شارك زوكربيرج المزيد حول هذه المشاريع خلال الاجتماع.

مع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات الحديثة ، فقد ارتفع الطلب على روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال ، قام تطبيق Character.AI ، وهو تطبيق روبوت آلي رائد تم تطويره بواسطة باحثين ساعدوا سابقًا في إنشاء LaMDA (نموذج لغة لتطبيقات الحوار) في Google ، بالإبلاغ عن أكثر من 1.7 مليون عملية تثبيت جديدة في أقل من أسبوع في السوق. الشركة مدعومة بمبلغ 150 مليون دولار في تمويل السلسلة أ بقيادة أندريسن هورويتز (a16z). ومع ذلك ، يواجه Character.AI منافسة من عدد كبير من تطبيقات chatbot المتاحة على متجر التطبيقات ، مما يوفر وظائف مماثلة للمستخدمين لتطوير شخصياتهم AI ، مثل Replika أو المساعدين الشخصيين الذين يساعدون في الكتابة.

على الرغم من أن Meta تخطط لإطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي لأول مرة على Messenger و WhatsApp ، فإن Zuckerberg يتصور مستقبلًا أوسع لهذه التقنيات ، ومن المحتمل أن يتوسع عبر مجموعة التطبيقات الخاصة به وفي النهاية إلى النظارات الذكية. في هذا السيناريو ، يمكن للمستخدمين ارتداء نظارات ذكية ، على غرار Meta Ray-Ban Stories ، للتفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الصوت.

هناك أيضًا خطط لملصقات AI في Messenger ، والتي يمكن إنشاؤها من رسالة نصية. مشروع آخر ، لم يدخل بعد في الاختبار الداخلي ، سيمكن المستخدمين من كتابة مطالبة لكيفية تحرير الصورة التي يخططون لنشرها على Instagram Stories.

من المزايا المهمة لمشاركة Meta في هذا الفضاء أن هذه الأدوات ستكون مجانية للمستهلكين ، وذلك بفضل نموذج أعمال Meta المدعوم بالإعلانات. تقدم معظم التطبيقات المنافسة على App Store ميزات محدودة لتحرير الذكاء الاصطناعي مجانًا ، مما يدفع المستخدمين في النهاية إلى الاشتراكات للوصول الكامل إلى جميع الميزات.

علاوة على ذلك ، سلط الاجتماع الضوء على الطرق الأخرى التي تستخدم بها Meta الذكاء الاصطناعي التوليدي للأغراض الداخلية. يتضمن ذلك واجهة تجريبية داخلية فقط لـ "ملعب وكلاء" مدعوم من LLaMA ، والذي يسمح لموظفي Meta بإجراء محادثات مع وكلاء AI وتقديم ملاحظات لتحسين الأنظمة. تعمل Meta حاليًا مع MetaGen ، الذي يوفر واجهات برمجة تطبيقات لنماذج إنشاء نص وصورة Meta للاستخدام التجريبي والنماذج الأولية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تطوير Metamate ، وهو مساعد إنتاجي داخلي مدفوع بمطالبات المستخدمين النصية ، لمساعدة الموظفين على أداء المهام المختلفة.

أكد متحدث باسم Meta لـ TechCrunch أن أدوات الشركة الأولية الموجهة للمستهلك ستكون متاحة هذا العام ، على الأرجح في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

عبر زوكربيرج عن تفاؤله خلال العرض ، قائلاً: في العام الماضي ، شهدنا اختراقات مذهلة حقًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمنحنا ذلك الفرصة الآن لأخذ هذه التكنولوجيا ، ودفعها للأمام ، ودمجها في كل منتج من منتجاتنا. وأكد كذلك على دور Meta الفريد في الصناعة ، حيث تستعد الشركة لتقديم هذه القدرات لمليارات الأشخاص بطرق لا مثيل لها.

والجدير بالذكر أن منصة AppMaster الخالية من الأكواد توفر مجموعة رائعة من الأدوات لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. قد يثبت أنه مورد قيم لشركات مثل Meta التي تتطلع إلى الاستفادة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى.