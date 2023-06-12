Meta公司公布了其打算为消费者产品（包括Instagram、WhatsApp和Messenger）提供新的生成性人工智能工具的计划，以及一些将在公司内部使用的工具。在最近的一次全体员工会议上，Meta首席执行官马克-扎克伯格宣布了处于不同开发阶段的几项人工智能技术。这些技术包括Messenger和WhatsApp的人工智能聊天机器人，人工智能贴纸，以及将在Instagram Stories中实现照片编辑的工具。此外，还宣布了一些内部产品，如人工智能生产力助理和一个实验性界面，用于与由Meta的大型语言模型LLaMA驱动的人工智能代理进行互动。

Axios最初报道了面向消费者的AI代理和照片编辑工具的消息。它详细介绍了Meta公司正在开发人工智能技术的各个领域，以及它对这一领域未来的愿景。

此外，Meta公司宣布计划在7月举办一次内部人工智能黑客马拉松，重点是生成性人工智能。这一活动可能会导致新的人工智能产品的开发，最终可能会介绍给Meta的用户。

这一宣布与扎克伯格在Meta第一季度财报中的评论相一致，他在评论中提到探索如何在覆盖全球数十亿用户的产品中实施新的人工智能技术。

在投资者电话会议上，扎克伯格首次暗示Meta计划研究WhatsApp和Messenger的聊天体验，以及Facebook和Instagram的社交媒体帖子的视觉创作工具。在与Meta公司生成性人工智能工程副总裁Ahmad Al-Dahle的合作下，扎克伯格在会上分享了更多关于这些项目的信息。

考虑到最近的趋势，对人工智能聊天机器人的需求急剧上升。例如，Character.AI是一款领先的人工智能聊天机器人应用，由之前在谷歌帮助建立LaMDA（对话应用的语言模型）的研究人员开发，据报告，在上市不到一周的时间里，新的安装量超过170万。该公司得到了安德森-霍洛维茨（a16z）领导的1.5亿美元的A轮融资的支持。然而，Character.AI面临着来自App Store上大量聊天机器人应用的竞争，这些应用为用户提供类似的功能来开发他们的AI角色，如Replika或协助写作的个人助理。

尽管Meta公司计划首先在Messenger和WhatsApp上推出其人工智能代理，但扎克伯格为这些技术设想了更广阔的未来，有可能扩展到其应用程序家族中，并最终进入智能眼镜。在这种情况下，用户可以佩戴智能眼镜，类似于Meta的Ray-Ban Stories，通过语音与人工智能代理互动。

还有计划在Messenger中使用人工智能贴纸，它可以从文本提示中生成。另一个项目，尚未进入内部测试，将使用户能够输入提示，说明他们要如何编辑他们计划在Instagram Stories上发布的照片。

Meta参与这一领域的一个重要优势是，由于Meta的广告支持的商业模式，这些工具将对消费者免费。App Store上的大多数竞争应用都免费提供有限的人工智能编辑功能，最终将用户推向订阅，以获得所有功能的完整使用权。

此外，会议还强调了Meta公司为内部目的利用生成性人工智能的其他方式。这包括由LLaMA提供的 "代理游乐场 "的实验性内部专用界面，它允许Meta员工与人工智能代理进行对话，并提供反馈以改进系统。Meta目前正在与MetaGen合作，该公司为Meta的文本和图像生成模型提供API，用于实验性使用和原型设计。此外，正在开发Metamate，一个由用户文字提示驱动的内部生产力助手，以帮助员工执行各种任务。

Meta公司的一位发言人向TechCrunch证实，该公司最初面向消费者的工具将在今年推出，可能在未来几个月内。

扎克伯格在演讲中表达了他的乐观态度，他说："在过去的一年里，我们看到了生成性人工智能方面真正令人难以置信的突破。这使我们现在有机会利用这项技术，将其推向前进，并将其纳入我们的每一个产品中。他进一步强调了Meta在行业中的独特作用，因为该公司准备以无可比拟的方式将这些能力带给数十亿人。

值得注意的是，AppMaster无代码平台提供了一套令人印象深刻的工具，用于创建网络、移动和后端应用。它很可能被证明是像Meta这样的公司的宝贵资源，希望快速和经济有效地利用AI和其他先进技术。