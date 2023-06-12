Meta, Instagram, WhatsApp ve Messenger dahil olmak üzere tüketici ürünlerine yönelik yeni üretken AI araçlarının yanı sıra şirket içinde kullanılacak bazı planlarını açıkladı. Yakın tarihli bir ortak toplantıda, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, farklı geliştirme aşamalarında olan birkaç yapay zeka teknolojisini duyurdu. Bunlar, Messenger ve WhatsApp için AI sohbet botlarını, AI çıkartmalarının yanı sıra Instagram Stories'de fotoğraf düzenlemeye olanak tanıyan araçları içerir. Ek olarak, yapay zeka üretkenlik asistanı gibi yalnızca dahili ürünler ve Meta'nın geniş dil modeli LLaMA tarafından desteklenen yapay zeka aracılarıyla etkileşim için deneysel bir arayüz duyuruldu.

Axios başlangıçta tüketiciye dönük yapay zeka aracıları ve fotoğraf düzenleme araçlarıyla ilgili haberleri bildirdi. Şirketin yapay zeka teknolojilerini geliştirdiği çeşitli alanlarda Meta'nın daha geniş sunumunu ve bu alanın geleceğine yönelik vizyonunu detaylandırdı.

Ayrıca Meta, Temmuz ayında üretici yapay zekaya odaklanan dahili bir yapay zeka hackathonuna ev sahipliği yapmayı planladığını duyurdu. Bu olay, sonunda Meta kullanıcılarına sunulabilecek yeni AI ürünlerinin geliştirilmesine yol açabilir.

Duyuru, Zuckerberg'in Meta'nın dünya çapında milyarlarca kullanıcıya ulaşan ürünlerde yeni AI teknolojilerinin nasıl uygulanacağını keşfetmekten bahsettiği 1. Çeyrek kazançları sırasındaki yorumlarıyla örtüşüyor.

Bir yatırımcı görüşmesi sırasında Zuckerberg, Meta'nın WhatsApp ve Messenger'daki sohbet deneyimlerinin yanı sıra Facebook ve Instagram'daki sosyal medya gönderileri için görsel oluşturma araçlarını araştırma planlarını ilk kez ima etti. Zuckerberg, Meta'da Üretken Yapay Zeka, Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmad Al-Dahle ile birlikte toplantı sırasında bu projeler hakkında daha fazla bilgi paylaştı.

Son trendler göz önüne alındığında, yapay zeka sohbet robotlarına olan talep hızla arttı. Örneğin, daha önce Google'da LaMDA'nın (Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli) oluşturulmasına yardımcı olan araştırmacılar tarafından geliştirilen önde gelen bir yapay zeka sohbet robotu uygulaması olan Character.AI, piyasada bir haftadan kısa bir süre içinde 1,7 milyondan fazla yeni yükleme bildirdi. Şirket, Andreessen Horowitz (a16z) liderliğindeki A Serisi fonda 150 milyon $ ile destekleniyor. Bununla birlikte, Character.AI, App Store'da bulunan ve kullanıcıların yapay zeka karakterlerini geliştirmeleri için benzer işlevler sunan Replika veya yazmaya yardımcı olan kişisel asistanlar gibi çok sayıda sohbet robotu uygulamasıyla rekabetle karşı karşıyadır.

Meta, yapay zeka ajanlarını önce Messenger ve WhatsApp'ta başlatmayı planlasa da, Zuckerberg bu teknolojiler için daha geniş bir gelecek öngörüyor ve potansiyel olarak uygulama ailesini ve nihayetinde akıllı gözlükleri genişletiyor. Bu senaryoda, kullanıcılar yapay zeka ajanlarıyla ses yoluyla etkileşim kurmak için Meta'nın Ray-Ban Stories'ine benzer akıllı gözlükler takabilir.

Messenger'da bir metin isteminden oluşturulabilecek AI çıkartmaları için de planlar var. Henüz dahili teste girmemiş başka bir proje, kullanıcıların Instagram Stories'de yayınlamayı planladıkları bir fotoğrafı nasıl düzenlemek istediklerine dair bir istem yazmalarını sağlayacak.

Meta'nın bu alana dahil olmasının önemli bir avantajı, Meta'nın reklam destekli iş modeli sayesinde bu araçların tüketiciler için ücretsiz olacak olmasıdır. App Store'daki rakip uygulamaların çoğu, sınırlı yapay zeka düzenleme özelliklerini ücretsiz olarak sunar ve sonunda kullanıcıları tüm özelliklere tam erişim için aboneliklere zorlar.

Ayrıca toplantı, Meta'nın dahili amaçlar için üretici yapay zekayı kullandığı diğer yolları vurguladı. Bu, Meta çalışanlarının yapay zeka temsilcileriyle konuşmalarına ve sistemleri iyileştirmek için geri bildirimde bulunmalarına olanak tanıyan, LLaMA tarafından desteklenen bir "temsilci oyun alanına" yalnızca deneysel bir dahili arayüzü içerir. Meta şu anda, deneysel kullanım ve prototip oluşturma için Meta'nın metin ve görüntü oluşturma modelleri için API'ler sağlayan MetaGen ile çalışıyor. Ek olarak, kullanıcıların çeşitli görevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak için kullanıcıların metin komutlarıyla yönlendirilen dahili bir üretkenlik asistanı olan Metamate geliştirilmektedir.

Meta'nın bir sözcüsü TechCrunch'a, şirketin tüketiciye yönelik ilk araçlarının bu yıl, muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunulacağını doğruladı.

Zuckerberg sunum sırasında iyimserliğini dile getirerek, “Geçen yıl üretken yapay zeka konusunda gerçekten inanılmaz atılımlar gördük. Bu bize şimdi bu teknolojiyi alma, ileriye taşıma ve ürünlerimizin her birine yerleştirme fırsatı veriyor. Şirket bu yetenekleri milyarlarca insana benzersiz yollarla sunmaya hazır olduğundan, Meta'nın sektördeki benzersiz rolünü de vurguladı.

Özellikle AppMaster kodsuz platform , web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için etkileyici bir araç paketi sunar. Yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerden hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde yararlanmak isteyen Meta gibi şirketler için değerli bir kaynak olabilir.