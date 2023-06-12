Meta раскрыла свои планы по созданию новых инструментов генеративного ИИ, предназначенных для потребительских продуктов, включая Instagram, WhatsApp и Messenger, а также некоторые инструменты, которые будут использоваться внутри компании. На недавнем совещании всех сотрудников генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о нескольких технологиях ИИ, находящихся на разных стадиях разработки. Среди них чат-боты с искусственным интеллектом для Messenger и WhatsApp, стикеры с искусственным интеллектом, а также инструменты, которые позволят редактировать фотографии в Instagram Stories. Кроме того, были анонсированы продукты, предназначенные только для внутреннего пользования, такие как помощник по повышению продуктивности ИИ и экспериментальный интерфейс для взаимодействия с агентами ИИ на основе большой языковой модели LLaMA компании Meta.

Axios первоначально сообщил новость об ИИ-агентах для потребителей и инструментах для редактирования фотографий. Он подробно рассказал о более широкой презентации Meta о различных областях, в которых компания развивает технологии ИИ, и о своем видении будущего этого пространства.

Кроме того, Meta объявила о планах провести в июле внутренний хакатон по ИИ, посвященный генеративному ИИ. Это мероприятие может привести к разработке новых продуктов ИИ, которые в конечном итоге могут быть представлены пользователям Meta.

Это объявление совпадает с комментариями Цукерберга, сделанными им во время отчета о прибыли Meta за первый квартал, в ходе которого он упомянул об изучении возможностей внедрения новых технологий ИИ в продукты, которые охватывают миллиарды пользователей по всему миру.

Во время звонка инвесторам Цукерберг впервые намекнул на планы Meta по изучению опыта чатов в WhatsApp и Messenger, а также инструментов визуального создания постов в социальных сетях Facebook и Instagram. В сотрудничестве с Ахмадом Аль-Дахле, вице-президентом по разработке генеративного ИИ в Meta, Цукерберг рассказал больше об этих проектах во время встречи.

Учитывая последние тенденции, спрос на чат-боты с искусственным интеллектом резко возрос. Например, Character.AI, ведущее приложение ИИ-чатбота, разработанное исследователями, которые ранее помогали создавать LaMDA (языковую модель для диалоговых приложений) в Google, сообщило о более чем 1,7 миллионах новых установок менее чем за неделю на рынке. Компания получила финансирование в размере 150 миллионов долларов в серии А под руководством Andreessen Horowitz (a16z). Однако Character.AI сталкивается с конкуренцией со стороны множества приложений-чатботов, доступных в App Store и предлагающих пользователям аналогичные функции для создания своих персонажей ИИ, таких как Replika или персональные ассистенты, помогающие писать.

Хотя Meta планирует сначала запустить своих агентов ИИ в Messenger и WhatsApp, Цукерберг предполагает более широкое будущее для этих технологий, потенциально распространяя их на все семейство приложений и, в конечном итоге, на умные очки. В этом сценарии пользователи смогут носить умные очки, похожие на Ray-Ban Stories от Meta, чтобы взаимодействовать с агентами ИИ с помощью голоса.

Существуют также планы по созданию стикеров ИИ в Messenger, которые могут генерироваться на основе текстовых подсказок. Еще один проект, который еще не прошел внутреннее тестирование, позволит пользователям вводить подсказки о том, как они хотят отредактировать фотографию, которую планируют опубликовать в Instagram Stories.

Существенным преимуществом участия Meta в этой сфере является то, что эти инструменты будут бесплатными для потребителей, благодаря бизнес-модели Meta, поддерживаемой рекламой. Большинство конкурирующих приложений в App Store предлагают ограниченные функции редактирования AI бесплатно, в конечном итоге подталкивая пользователей к подписке для получения полного доступа ко всем функциям.

Кроме того, на встрече были отмечены другие способы, которыми Meta использует генеративный ИИ для внутренних целей. Это включает в себя экспериментальный внутренний интерфейс к "игровой площадке агентов" на базе LLaMA, который позволяет сотрудникам Meta общаться с агентами ИИ и предоставлять обратную связь для улучшения систем. В настоящее время Meta работает с компанией MetaGen, которая предоставляет API для моделей генерации текста и изображений Meta для экспериментального использования и создания прототипов. Кроме того, разрабатывается Metamate, внутренний помощник по повышению производительности, управляемый текстовыми подсказками пользователей, чтобы помочь сотрудникам выполнять различные задачи.

Представитель Meta подтвердил TechCrunch, что первые инструменты компании, ориентированные на потребителя, будут доступны в этом году, скорее всего, в течение нескольких месяцев.

Во время презентации Цукерберг выразил свой оптимизм, заявив: "За последний год мы стали свидетелями действительно невероятных прорывов в области генеративного ИИ. Это дает нам возможность взять эту технологию, продвинуть ее вперед и встроить в каждый из наших продуктов". Далее он подчеркнул уникальную роль Meta в отрасли, поскольку компания готова предоставить эти возможности миллиардам людей беспрецедентными способами.

Примечательно, что платформа AppMaster no-code предлагает впечатляющий набор инструментов для создания веб-, мобильных и внутренних приложений. Она вполне может оказаться ценным ресурсом для таких компаний, как Meta, стремящихся быстро и экономически эффективно использовать ИИ и другие передовые технологии.