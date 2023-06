LinkedIn, suivant les traces de Meta, propose désormais des outils alimentés par l'IA pour aider les annonceurs à créer des textes publicitaires. La nouvelle fonctionnalité vise à aider les spécialistes du marketing à développer des campagnes publicitaires en générant un texte d'introduction alternatif basé sur la page LinkedIn du spécialiste du marketing et les paramètres du gestionnaire de campagne, tels que les objectifs, les critères de ciblage et l'audience.

L'outil de rédaction utilise les modèles OpenAI pour créer des suggestions de variantes pour les textes publicitaires. Pour profiter de cette fonctionnalité, les spécialistes du marketing doivent simplement saisir leur texte publicitaire dans le champ "texte d'introduction" situé dans le gestionnaire de campagne. En activant l'option "Générer des suggestions de textes", les spécialistes du marketing peuvent accéder à diverses suggestions de textes alternatifs.

Pour l'instant, l'outil de rédaction d'annonces est en phase de test, limité à certains clients de LinkedIn en Amérique du Nord. Toutefois, l'entreprise a annoncé qu'elle prévoyait d'étendre la disponibilité de la fonction à d'autres régions et langues, ainsi que d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Dans un billet de blog, Abhishek Shrivastava, vice-président des produits chez LinkedIn, a indiqué que les AI Copy Suggestions peuvent aider les spécialistes du marketing à stimuler la créativité et à réduire le temps consacré aux tâches quotidiennes. En facilitant ces tâches, l'outil permet aux annonceurs de se concentrer sur la production de campagnes mémorables et sur le développement de leur marque.

LinkedIn utilise stratégiquement l'IA générative de diverses manières. Au début de l'année, l'entreprise a lancé un outil de "démarrage de conversation" qui utilise l'IA pour générer un texte d'introduction pour un message. De même, des outils d'IA générative pour la rédaction de biographies de profil et de messages de recrutement ont été introduits en mars par le réseau social appartenant à Microsoft.

Il est essentiel de reconnaître que lorsque les utilisateurs emploient ces outils, LinkedIn n'indique pas si le texte a été partiellement ou entièrement généré par l'IA. De telles avancées dans les outils de marketing pilotés par l'IA ont le potentiel de transformer la façon dont les entreprises conçoivent et exécutent leurs stratégies de marketing. Les plateformes qui fournissent ces services, telles que la plateforme sans code AppMaster, permettent aux petites et grandes entreprises de créer facilement des solutions logicielles complètes et évolutives.