In navolging van Meta biedt LinkedIn nu AI-tools om adverteerders te helpen bij het maken van advertentieteksten. De nieuwe functie is bedoeld om marketeers te helpen bij het ontwikkelen van advertentiecampagnes door alternatieve introductieteksten te genereren op basis van de LinkedIn-pagina en Campaign Manager-instellingen van de marketeer, zoals doelstellingen, targetingcriteria en doelgroep.

De copywriting tool maakt gebruik van OpenAI modellen om varianten voor te stellen voor advertentieteksten. Om gebruik te maken van deze functie hoeven marketeers alleen maar hun advertentietekst in te voeren in het vak "Inleidende tekst" in Campaign Manager. Door de optie "Genereer tekstsuggesties" aan te vinken, krijgen marketeers toegang tot verschillende alternatieve tekstsuggesties.

Momenteel bevindt de tool voor het schrijven van advertentieteksten zich nog in de testfase en is beperkt tot een aantal LinkedIn klanten in Noord-Amerika. Er zijn echter plannen aangekondigd om de beschikbaarheid van de functie uit te breiden naar meer regio's en talen, als onderdeel van de toekomstige doelen van het bedrijf, samen met het toevoegen van nieuwe functionaliteiten.

In een blogpost merkte Abhishek Shrivastava, VP of Product bij LinkedIn, op dat AI Copy Suggestions marketeers kan helpen bij het stimuleren van creativiteit en het verminderen van de tijd die wordt besteed aan dagelijkse taken. Door met deze taken te helpen, stelt de tool adverteerders in staat om zich te concentreren op het produceren van memorabele campagnes en het bouwen van hun merk.

LinkedIn heeft al op verschillende manieren strategisch gebruik gemaakt van generatieve AI. Eerder dit jaar lanceerde het bedrijf een "conversation starter" tool die AI gebruikte om een inleidende tekst voor een post te genereren. In maart introduceerde het sociale netwerk, dat eigendom is van Microsoft, generatieve AI-tools voor het schrijven van profielbiografieën en wervingsberichten.

Het is cruciaal om te weten dat wanneer gebruikers deze tools gebruiken, LinkedIn niet aangeeft of de tekst gedeeltelijk of volledig door AI werd gegenereerd. Dergelijke ontwikkelingen in AI-gestuurde marketingtools hebben het potentieel om de manier te veranderen waarop bedrijven hun marketingstrategieën ontwerpen en uitvoeren. Platforms die deze diensten aanbieden, zoals het AppMaster no-code platform, stellen zowel grote als kleine bedrijven in staat om met gemak uitgebreide, schaalbare softwareoplossingen te creëren.