LinkedIn, seguendo le orme di Meta, offre ora strumenti basati sull'intelligenza artificiale per assistere gli inserzionisti nella creazione di copie di annunci. La nuova funzione mira ad aiutare gli inserzionisti a sviluppare campagne pubblicitarie generando testi introduttivi alternativi basati sulle impostazioni della pagina LinkedIn e del Campaign Manager dell'inserzionista, come obiettivi, criteri di targeting e pubblico.

Lo strumento di copywriting utilizza i modelli OpenAI per creare suggerimenti di varianti per le copie degli annunci. Per usufruire di questa funzione, gli operatori del marketing devono semplicemente inserire la loro copia dell'annuncio nella casella "testo introduttivo" situata all'interno del Campaign Manager. Attivando l'opzione "Genera suggerimenti di copia", gli operatori possono accedere a vari suggerimenti di copia alternativi.

Attualmente lo strumento di copywriting degli annunci è in fase di test, limitato a clienti selezionati di LinkedIn in Nord America. Tuttavia, tra gli obiettivi futuri dell'azienda sono stati annunciati piani per espandere la disponibilità della funzione, coprendo più regioni e lingue, oltre ad aggiungere nuove funzionalità.

In un post sul blog, Abhishek Shrivastava, VP of Product di LinkedIn, ha sottolineato che l'AI Copy Suggestions può aiutare i marketer a stimolare la creatività e a ridurre il tempo dedicato alle attività quotidiane. Aiutando a svolgere questi compiti, lo strumento consente agli inserzionisti di concentrarsi sulla produzione di campagne memorabili e sulla costruzione del proprio marchio.

LinkedIn ha utilizzato strategicamente l'intelligenza artificiale generativa in diversi modi. All'inizio di quest'anno, l'azienda ha lanciato uno strumento "conversation starter" che impiega l'intelligenza artificiale per generare un testo introduttivo per un post. Analogamente, a marzo il social network di proprietà di Microsoft ha introdotto strumenti di IA generativa per la stesura delle biografie dei profili e dei post di reclutamento.

È fondamentale notare che quando gli utenti utilizzano questi strumenti, LinkedIn non indica se il testo è stato parzialmente o interamente generato dall'IA. Questi progressi negli strumenti di marketing basati sull'IA hanno il potenziale per trasformare il modo in cui le aziende progettano ed eseguono le loro strategie di marketing. Le piattaforme che forniscono questi servizi, come la piattaforma no-code di AppMaster, consentono alle aziende grandi e piccole di creare facilmente soluzioni software complete e scalabili.