O LinkedIn, seguindo os passos do Meta, oferece agora ferramentas baseadas em IA para ajudar os anunciantes na criação de cópias de anúncios. O novo recurso visa ajudar os profissionais de marketing a desenvolver campanhas publicitárias, gerando textos introdutórios alternativos com base na página do LinkedIn do profissional de marketing e nas configurações do Campaign Manager, como objetivos, critérios de segmentação e público-alvo.

A ferramenta de redacção utiliza modelos OpenAI para criar sugestões de variantes para cópias de anúncios. Para tirar partido desta funcionalidade, os profissionais de marketing só têm de introduzir o seu texto de anúncio na caixa "texto introdutório" localizada no Campaign Manager. Ao activar a opção "Gerar sugestões de texto", os profissionais de marketing podem aceder a várias sugestões de texto alternativas.

Actualmente, a ferramenta de redacção de anúncios está em fase de testes, limitada a clientes seleccionados do LinkedIn na América do Norte. No entanto, planos para expandir a disponibilidade do recurso, cobrindo mais regiões e idiomas, foram anunciados como parte dos objetivos futuros da empresa, juntamente com a adição de novas funcionalidades.

Numa publicação no blogue, Abhishek Shrivastava, vice-presidente de produtos do LinkedIn, referiu que as sugestões de cópia de IA podem ajudar os profissionais de marketing a estimular a criatividade e a reduzir o tempo gasto nas tarefas diárias. Ao ajudar com estas tarefas, a ferramenta permite que os anunciantes se concentrem na produção de campanhas memoráveis e na construção da sua marca.

O LinkedIn tem vindo a utilizar estrategicamente a IA generativa de várias formas. No início deste ano, a empresa lançou uma ferramenta de "início de conversa" que empregava a IA para gerar um texto introdutório para uma publicação. Da mesma forma, as ferramentas de IA generativa para escrever biografias de perfil e publicações de recrutamento foram introduzidas em Março pela rede social detida pela Microsoft.

É crucial reconhecer que, quando os utilizadores utilizam estas ferramentas, o LinkedIn não indica se o texto foi parcial ou totalmente gerado por IA. Estes avanços nas ferramentas de marketing orientadas para a IA têm o potencial de transformar a forma como as empresas concebem e executam as suas estratégias de marketing. As plataformas que fornecem esses serviços, como a plataforma sem código AppMaster, permitem que grandes e pequenas empresas criem soluções de software abrangentes e escalonáveis com facilidade.