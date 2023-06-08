تقدم LinkedIn ، على خطى Meta ، الآن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلنين في إنشاء نسخ إعلانية. تهدف الميزة الجديدة إلى مساعدة جهات التسويق في تطوير حملات إعلانية من خلال إنشاء نص تمهيدي بديل استنادًا إلى صفحة LinkedIn الخاصة بالمسوق وإعدادات مدير الحملة ، مثل الأهداف ومعايير الاستهداف والجمهور.

تستخدم أداة كتابة الإعلانات نماذج OpenAI لإنشاء اقتراحات متنوعة لنسخ الإعلانات. للاستفادة من هذه الميزة ، يحتاج المسوقون ببساطة إلى إدخال نسخة إعلانهم في مربع "النص التمهيدي" الموجود داخل "مدير الحملة". من خلال التبديل بين خيار "إنشاء اقتراحات نسخ" ، يمكن للمسوقين الوصول إلى اقتراحات النسخ البديلة المتنوعة.

حاليًا ، أداة كتابة الإعلانات في مرحلة الاختبار ، وهي مقصورة على عملاء LinkedIn المحددين في أمريكا الشمالية. ومع ذلك ، فقد تم الإعلان عن خطط لتوسيع توفر الميزة ، والتي تغطي المزيد من المناطق واللغات ، كجزء من أهداف الشركة المستقبلية ، إلى جانب إضافة وظائف جديدة.

في منشور مدونة ، أشار أبهيشيك شريفاستافا ، نائب رئيس المنتج في LinkedIn ، إلى أن اقتراحات نسخ AI يمكن أن تساعد المسوقين في إثارة الإبداع وتقليل الوقت الذي يقضيه في المهام اليومية. من خلال المساعدة في هذه المهام ، تتيح الأداة للمعلنين التركيز على إنتاج حملات لا تُنسى وبناء علامتهم التجارية.

يستخدم LinkedIn بشكل استراتيجي الذكاء الاصطناعي التوليدي بعدة طرق. في وقت سابق من هذا العام ، أطلقت الشركة أداة "بدء المحادثة" التي استخدمت الذكاء الاصطناعي لإنشاء نص تمهيدي لمنشور ما. وبالمثل ، تم تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي التكوينية لكتابة السير الشخصي ومنشورات التوظيف في مارس من قبل الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة Microsoft.

من الأهمية بمكان إدراك أنه عندما يستخدم المستخدمون هذه الأدوات ، لا يشير LinkedIn إلى ما إذا كان النص قد تم إنشاؤه جزئيًا أو كليًا بواسطة AI. مثل هذه التطورات في أدوات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تحويل كيفية تصميم الشركات وتنفيذ استراتيجياتها التسويقية. الأنظمة الأساسية التي توفر هذه الخدمات ، مثل منصة AppMaster بدون رمز ، تمكّن الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء من إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير بسهولة.