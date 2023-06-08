Meta'nın izinden giden LinkedIn, artık reklamverenlerin reklam kopyaları oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli araçlar sunuyor. Yeni özellik, pazarlamacının LinkedIn sayfasına ve hedefler, hedefleme ölçütleri ve hedef kitle gibi Kampanya Yöneticisi ayarlarına dayalı alternatif tanıtım metinleri oluşturarak pazarlamacıların reklam kampanyaları geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Metin yazarlığı aracı, reklam kopyaları için varyant önerileri oluşturmak üzere OpenAI modellerini kullanır. Bu özellikten yararlanmak için, pazarlamacıların reklam kopyalarını Campaign Manager'da bulunan "giriş metni" kutusuna girmeleri yeterlidir. Pazarlamacılar, "Kopya önerileri oluştur" seçeneğini etkinleştirerek çeşitli alternatif kopya önerilerine erişebilir.

Şu anda reklam metin yazarlığı aracı, Kuzey Amerika'daki seçkin LinkedIn müşterileriyle sınırlı olarak test aşamasındadır. Bununla birlikte, yeni işlevlerin eklenmesiyle birlikte şirketin gelecekteki hedeflerinin bir parçası olarak, özelliğin kullanılabilirliğini daha fazla bölge ve dili kapsayacak şekilde genişletme planları açıklandı.

Bir blog gönderisinde, LinkedIn Ürün Başkan Yardımcısı Abhishek Shrivastava, AI Copy Suggestions'ın pazarlamacılara yaratıcılığı ateşleme ve günlük görevlere harcanan zamanı azaltma konusunda yardımcı olabileceğini belirtti. Araç, bu görevlere yardımcı olarak reklamverenlerin akılda kalıcı kampanyalar oluşturmaya ve markalarını oluşturmaya odaklanmalarını sağlar.

LinkedIn, üretken yapay zekayı çeşitli şekillerde stratejik olarak kullanıyor. Bu yılın başlarında şirket, bir gönderi için tanıtım metni oluşturmak üzere yapay zekayı kullanan bir "sohbet başlatma" aracını piyasaya sürdü. Benzer şekilde, Microsoft'a ait sosyal ağ tarafından Mart ayında profil biyografileri ve işe alım gönderileri yazmak için üretken AI araçları tanıtıldı.

Kullanıcılar bu araçları kullanırken LinkedIn'in metnin kısmen mi yoksa tamamen mi yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirtmediğini bilmek çok önemlidir. Yapay zeka güdümlü pazarlama araçlarındaki bu tür ilerlemeler, işletmelerin pazarlama stratejilerini tasarlama ve yürütme biçimlerini dönüştürme potansiyeline sahiptir. AppMaster kodsuz platform gibi bu hizmetleri sağlayan platformlar, hem büyük hem de küçük işletmelerin kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım çözümlerini kolaylıkla oluşturmasını sağlar.