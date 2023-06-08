LinkedIn, следуя по стопам Meta, теперь предлагает инструменты на основе искусственного интеллекта для помощи рекламодателям в создании копий объявлений. Новая функция призвана помочь маркетологам в разработке рекламных кампаний, генерируя альтернативный вступительный текст на основе параметров страницы LinkedIn и Campaign Manager маркетолога, таких как цели, критерии таргетинга и аудитория.

Инструмент копирайтинга использует модели OpenAI для создания вариантов предложений для рекламных копий. Чтобы воспользоваться этой функцией, маркетологам нужно просто ввести текст объявления в поле "Вводный текст", расположенное в менеджере кампаний. Переключив опцию "Генерировать предложения копий", маркетологи смогут получить доступ к различным альтернативным предложениям копий.

В настоящее время инструмент копирайтинга объявлений находится на стадии тестирования и предназначен только для избранных клиентов LinkedIn в Северной Америке. Однако в рамках будущих целей компании были объявлены планы по расширению доступности функции, охватывающей больше регионов и языков, наряду с добавлением новых функциональных возможностей.

В своем блоге Абхишек Шривастава, вице-президент по продуктам в LinkedIn, отметил, что AI Copy Suggestions может помочь маркетологам разжечь творческий потенциал и сократить время, затрачиваемое на выполнение повседневных задач. Помогая в решении этих задач, инструмент позволяет рекламодателям сосредоточиться на создании запоминающихся кампаний и построении своего бренда.

LinkedIn стратегически использует генеративный ИИ различными способами. В начале этого года компания запустила инструмент "зачинатель разговора", который использует ИИ для создания вступительного текста для сообщения. Аналогичным образом, в марте социальная сеть, принадлежащая Microsoft, представила инструменты генеративного ИИ для написания биографий профилей и рекрутинговых постов.

Важно отметить, что когда пользователи используют эти инструменты, LinkedIn не указывает, был ли текст частично или полностью создан искусственным интеллектом. Такие достижения в области маркетинговых инструментов, управляемых искусственным интеллектом, способны изменить то, как компании разрабатывают и реализуют свои маркетинговые стратегии. Платформы, предоставляющие такие услуги, такие как no-code платформа AppMaster, позволяют как крупным, так и малым компаниям с легкостью создавать комплексные, масштабируемые программные решения.