LinkedIn, idąc w ślady Meta, oferuje teraz narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają reklamodawcom w tworzeniu kopii reklam. Nowa funkcja ma na celu pomóc marketerom w opracowywaniu kampanii reklamowych poprzez generowanie alternatywnego tekstu wprowadzającego w oparciu o stronę LinkedIn marketera i ustawienia Menedżera kampanii, takie jak cele, kryteria kierowania i odbiorcy.

Narzędzie do copywritingu wykorzystuje modele OpenAI do tworzenia wariantowych sugestii dla kopii reklam. Aby skorzystać z tej funkcji, marketerzy muszą po prostu wprowadzić swój tekst reklamy w polu "tekst wprowadzający" znajdującym się w Menedżerze kampanii. Przełączając opcję "Generuj sugestie kopii", marketerzy mogą uzyskać dostęp do różnych alternatywnych sugestii kopii.

Obecnie narzędzie do copywritingu reklam znajduje się w fazie testowej, ograniczonej do wybranych klientów LinkedIn w Ameryce Północnej. Jednak plany rozszerzenia dostępności funkcji, obejmujące więcej regionów i języków, zostały ogłoszone jako część przyszłych celów firmy, wraz z dodaniem nowych funkcji.

W poście na blogu Abhishek Shrivastava, wiceprezes ds. produktu w LinkedIn, zauważył, że AI Copy Suggestions może pomóc marketerom w pobudzeniu kreatywności i skróceniu czasu spędzanego na codziennych zadaniach. Pomagając w tych zadaniach, narzędzie umożliwia reklamodawcom skupienie się na tworzeniu niezapomnianych kampanii i budowaniu marki.

LinkedIn strategicznie wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję na różne sposoby. Na początku tego roku firma uruchomiła narzędzie "conversation starter", które wykorzystywało sztuczną inteligencję do generowania tekstu wprowadzającego do postu. Podobnie, narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji do pisania biografii profilowych i postów rekrutacyjnych zostały wprowadzone w marcu przez sieć społecznościową należącą do Microsoftu.

Ważne jest, aby pamiętać, że gdy użytkownicy korzystają z tych narzędzi, LinkedIn nie wskazuje, czy tekst został częściowo lub całkowicie wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Takie postępy w narzędziach marketingowych opartych na sztucznej inteligencji mogą potencjalnie zmienić sposób, w jaki firmy projektują i realizują swoje strategie marketingowe. Platformy świadczące te usługi, takie jak platforma AppMaster no-code, umożliwiają zarówno dużym, jak i małym firmom łatwe tworzenie kompleksowych, skalowalnych rozwiązań programistycznych.