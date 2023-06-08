继Meta之后，LinkedIn现在提供AI驱动的工具，协助广告商创建广告副本。这项新功能旨在帮助营销人员开发广告活动，根据营销人员的LinkedIn页面和Campaign Manager设置，如目标、定位标准和受众，生成备选介绍性文本。

该文案撰写工具利用OpenAI模型为广告副本创建不同的建议。为了利用这一功能，营销人员只需将他们的广告文案输入位于活动管理器中的 "介绍性文本 "框中。通过切换 "生成文案建议 "选项，营销人员可以获得各种备选文案建议。

目前，该广告文案撰写工具处于测试阶段，仅限于北美的部分LinkedIn客户。然而，作为公司未来目标的一部分，已经宣布计划扩大该功能的可用性，覆盖更多地区和语言，同时增加新的功能。

在一篇博文中，LinkedIn产品副总裁Abhishek Shrivastava指出，人工智能文案建议可以帮助营销人员激发创造力，减少日常工作的时间。通过帮助完成这些任务，该工具使广告商能够专注于制作令人难忘的活动和建立他们的品牌。

LinkedIn一直在以各种方式战略性地使用生成性人工智能。今年早些时候，该公司推出了一个 "对话启动器 "工具，利用人工智能为一个帖子生成介绍性文本。同样，微软旗下的社交网络在3月推出了用于编写个人简介和招聘帖子的生成式人工智能工具。

关键是要认识到，当用户使用这些工具时，LinkedIn并没有说明文本是否部分或全部由人工智能生成。人工智能驱动的营销工具的这种进步有可能改变企业设计和执行其营销战略的方式。提供这些服务的平台，如AppMaster无代码平台，使大型和小型企业都能轻松地创建全面、可扩展的软件解决方案。