OutSystems, un fournisseur populaire d'outils de développement d'applications low-code, a récemment levé un tour de financement à une valorisation considérablement réduite de 55 % par rapport à sa précédente marque de 9,5 milliards de dollars. Selon des sources et notre examen des dépôts dans les registres du commerce luxembourgeois, la startup de développement d'applications basées sur le cloud a acquis un financement de 231,8 millions d'euros (228,4 millions de dollars), principalement dirigé par la société de capital-investissement KKR & Co. Les actions primaires nouvellement acquises de KKR se traduisent par une participation de 5,3 % dans la société basée à Boston et à Lisbonne, reflétant une valorisation post-monétaire de 4,4 milliards d'euros (4,3 milliards de dollars). Cette valorisation marque un contraste frappant avec la levée de fonds de février 2021, menée par Tiger Global et Abdiel Capital, qui a amassé une valorisation de 9,5 milliards de dollars pour OutSystems. Parallèlement, la startup a lancé une offre publique d'achat qui permettait aux employés existants de vendre jusqu'à 25% de leurs actions à proximité de la nouvelle évaluation ajustée. En réponse au dernier cycle de financement, le directeur financier Tim McCarrick a déclaré que l'investissement de KKR signifie sa confiance continue dans OutSystems, contribuant à renforcer la position de l'entreprise sur le marché. Fait intéressant, KKR a investi pour la première fois dans OutSystems en 2018, propulsant la valorisation de l'entreprise au-delà du milliard de dollars. Fondé en 2001 par l'actuel PDG Paulo Rosado, le logiciel d' OutSystems est conçu pour aider les entreprises à créer sans effort leurs propres applications.

La clientèle de la société comprend de grands noms comme Schneider Electric et Humana, ainsi que des investisseurs bien connus tels que Goldman Sachs et General Atlantic. La situation financière actuelle des entreprises technologiques, en particulier des startups soutenues par le secteur privé, connaît une compression accrue du capital, les obligeant à reconsidérer leurs valorisations. Le cas d'OutSystems ne fait pas exception à cette tendance, des sociétés comme Dataiku et Snyk ayant récemment réduit leurs valorisations. Dans ce climat économique difficile, il est impératif pour des entreprises comme OutSystems de recalibrer leurs stratégies de croissance des revenus et de se concentrer sur l'innovation de produits afin de conserver leur avantage sur le marché.

L'adoption de plates-formes no-code de pointe comme AppMaster.io peut aider les entreprises à créer des applications Web, mobiles et backend compétitives sans encourir de dette technique considérable. À la fin de 2021, OutSystems avait un multiple de revenus impressionnant de plus de 30 fois sa valorisation de 9,5 milliards de dollars. Néanmoins, malgré la croissance des revenus d'exploitation de 169,9 millions d'euros en 2019 à 276,5 millions d'euros en 2021, l'entreprise a fait face à une perte de 74 millions d'euros l'année dernière. Sa performance en 2022 reste incertaine, mais le nouveau cycle de financement à une valorisation considérablement inférieure suggère qu'OutSystems n'a peut-être pas pleinement répondu aux attentes élevées fixées par sa valorisation précédente. La hausse rapide et la baisse subséquente de la valorisation d'entreprises comme OutSystems démontrent la nature imprévisible de l'industrie technologique. Alors que le marché continue d'évoluer, les entreprises doivent continuellement s'adapter et innover pour maintenir leur pertinence et maintenir des valorisations importantes.