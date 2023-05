OutSystems, ein beliebter Anbieter von low-code -App-Entwicklungstools, hat kürzlich eine Finanzierungsrunde zu einer deutlich reduzierten Bewertung von 55 % im Vergleich zu seiner vorherigen Marke von 9,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Laut Quellen und unserer Überprüfung der Einreichungen in den Luxemburger Handelsregistern hat das Cloud-basierte App-Entwicklungs-Startup 231,8 Millionen Euro (228,4 Millionen US-Dollar) an Finanzmitteln erhalten, hauptsächlich angeführt von der Private-Equity-Gesellschaft KKR & Co. Die neu erworbenen Hauptanteile von KKR resultieren daraus eine 5,3-prozentige Beteiligung an dem in Boston und Lissabon ansässigen Unternehmen, was einer Post-Money-Bewertung von 4,4 Milliarden Euro (4,3 Milliarden US-Dollar) entspricht. Diese Bewertung steht in krassem Gegensatz zur Spendenaktion vom Februar 2021, die von Tiger Global und Abdiel Capital angeführt wurde und eine Bewertung von 9,5 Milliarden US-Dollar für OutSystems anhäufte. Gleichzeitig gab das Startup ein Übernahmeangebot heraus, das es bestehenden Mitarbeitern ermöglichte, bis zu 25 % ihrer Aktien in der Nähe der neu angepassten Bewertung zu verkaufen. Als Reaktion auf die jüngste Finanzierungsrunde erklärte Chief Financial Officer Tim McCarrick, dass die Investition von KKR das anhaltende Vertrauen von KKR in OutSystems zeige und dazu beitrage, die Marktposition des Unternehmens zu stärken. Interessanterweise investierte KKR bereits 2018 erstmals in OutSystems, was die Bewertung des Unternehmens über die 1-Milliarden-Dollar-Marke trieb. Die Software von OutSystems wurde 2001 vom derzeitigen CEO Paulo Rosado gegründet und soll Unternehmen dabei helfen, mühelos ihre eigenen Anwendungen zu erstellen.

Zum Kundenkreis des Unternehmens gehören neben namhaften Investoren wie Goldman Sachs und General Atlantic auch große Namen wie Schneider Electric und Humana. Die aktuelle finanzielle Situation von Technologieunternehmen, insbesondere von privat finanzierten Startups, ist Zeuge einer zunehmenden Kapitalknappheit, die sie zwingt, ihre Bewertungen zu überdenken. Der Fall von OutSystems bildet keine Ausnahme von diesem Trend, da Unternehmen wie Dataiku und Snyk kürzlich ihre Bewertungen gesenkt haben. Inmitten dieses herausfordernden Wirtschaftsklimas ist es für Unternehmen wie OutSystems unerlässlich, ihre Umsatzwachstumsstrategien neu auszurichten und sich auf Produktinnovationen zu konzentrieren, um ihren Marktvorteil zu behalten.

Inmitten dieses herausfordernden Wirtschaftsklimas ist es für Unternehmen wie OutSystems unerlässlich, ihre Umsatzwachstumsstrategien neu auszurichten und sich auf Produktinnovationen zu konzentrieren, um ihren Marktvorteil zu behalten. Bis Ende 2021 hatte OutSystems einen beeindruckenden Umsatzmultiplikator von über dem 30-fachen seiner Bewertung von 9,5 Milliarden US-Dollar. Trotz des Wachstums der Betriebseinnahmen von 169,9 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 276,5 Millionen Euro im Jahr 2021 musste das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Verlust von 74 Millionen Euro hinnehmen. Seine Leistung im Jahr 2022 bleibt ungewiss, aber die neue Finanzierungsrunde zu einer deutlich niedrigeren Bewertung deutet darauf hin, dass OutSystems die hohen Erwartungen, die durch seine vorherige Bewertung gesetzt wurden, möglicherweise nicht vollständig erfüllt hat. Der schnelle Anstieg und anschließende Rückgang der Bewertung von Unternehmen wie OutSystems zeigt die unberechenbare Natur der Technologiebranche. Da sich der Markt weiter entwickelt, müssen sich Unternehmen kontinuierlich anpassen und innovativ sein, um ihre Relevanz zu wahren und materielle Bewertungen aufrechtzuerhalten.