OutSystems, nhà cung cấp phổ biến các công cụ phát triển ứng dụng low-code, gần đây đã huy động được một vòng cấp vốn với mức định giá giảm đáng kể 55% so với mốc 9,5 tỷ đô la trước đó. Theo các nguồn tin và đánh giá của chúng tôi về các hồ sơ trong Sổ đăng ký kinh doanh của Luxembourg, công ty khởi nghiệp phát triển ứng dụng dựa trên đám mây đã nhận được khoản tài trợ trị giá 231,8 triệu euro (228,4 triệu USD), chủ yếu do công ty cổ phần tư nhân KKR & Co. 5,3% cổ phần của công ty có trụ sở tại Boston và Lisbon, phản ánh mức định giá sau khi huy động vốn là 4,4 tỷ euro (4,3 tỷ USD). Mức định giá này đánh dấu sự tương phản rõ rệt so với đợt huy động vốn vào tháng 2 năm 2021, do Tiger Global và Abdiel Capital dẫn đầu, vốn đã tích lũy được mức định giá 9,5 tỷ đô la cho OutSystems. Đồng thời, công ty khởi nghiệp đã đưa ra một đề nghị đấu thầu cho phép các nhân viên hiện tại bán tới 25% cổ phần của họ gần với mức định giá mới được điều chỉnh. Đáp lại vòng cấp vốn mới nhất, Giám đốc tài chính Tim McCarrick bày tỏ rằng khoản đầu tư của KKR cho thấy họ tiếp tục tin tưởng vào OutSystems, giúp củng cố vị thế thị trường của công ty. Điều thú vị là KKR đã đầu tư lần đầu vào OutSystems vào năm 2018, đẩy giá trị của công ty vượt mốc 1 tỷ USD. Được thành lập vào năm 2001 bởi Giám đốc điều hành hiện tại Paulo Rosado, phần mềm của OutSystems được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp dễ dàng tạo các ứng dụng của riêng họ.

Khách hàng của công ty có những tên tuổi lớn như Schneider Electric và Humana, bên cạnh các nhà đầu tư nổi tiếng như Goldman Sachs và General Atlantic. Tình hình tài chính hiện tại của các công ty công nghệ, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp do tư nhân hậu thuẫn đang chứng kiến tình trạng siết chặt vốn ngày càng nghiêm trọng, buộc họ phải xem xét lại định giá của mình. Trường hợp của OutSystems cũng không nằm ngoài xu hướng này, với các công ty như Dataiku và Snyk gần đây đã cắt giảm định giá của họ. Trong môi trường kinh tế đầy thách thức này, các công ty như OutSystems bắt buộc phải hiệu chỉnh lại các chiến lược tăng trưởng doanh thu và tập trung vào đổi mới sản phẩm để duy trì lợi thế thị trường của họ.

Sử dụng các nền tảng no-code tiên tiến như AppMaster.io có thể hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng web, di động và phụ trợ cạnh tranh mà không phát sinh khoản nợ kỹ thuật đáng kể. Đến cuối năm 2021, OutSystems có bội số doanh thu ấn tượng hơn 30 lần so với mức định giá 9,5 tỷ USD. Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng của doanh thu hoạt động từ 169,9 triệu euro vào năm 2019 lên 276,5 triệu euro vào năm 2021, công ty đã phải đối mặt với khoản lỗ 74 triệu euro vào năm ngoái. Hiệu suất của nó vào năm 2022 vẫn chưa chắc chắn, nhưng vòng cấp vốn mới với mức định giá thấp hơn đáng kể cho thấy rằng OutSystems có thể không đáp ứng đầy đủ những kỳ vọng cao mà định giá trước đó đặt ra. Sự gia tăng nhanh chóng và sau đó là sự sụt giảm định giá đối với các công ty như OutSystems cho thấy bản chất không thể đoán trước của ngành công nghệ. Khi thị trường tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp phải liên tục thích ứng và đổi mới để duy trì sự phù hợp của họ và duy trì giá trị vật chất.