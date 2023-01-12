OutSystems 是一家广受欢迎的low-code应用程序开发工具提供商，最近进行了一轮融资，其估值较之前的 95 亿美元大幅降低了 55%。根据消息来源和我们对卢森堡商业登记处备案的审查，这家基于云的应用程序开发初创公司获得了 2.318 亿欧元（2.284 亿美元）的资金，主要由私募股权公司 KKR & Co. 领投。KKR 新收购的主要股份导致持有这家总部位于波士顿和里斯本的公司 5.3% 的股份，反映出 44 亿欧元（43 亿美元）的投后估值。这一估值与 2021 年 2 月由 Tiger Global 和 Abdiel Capital 牵头的筹款活动形成鲜明对比，后者为 OutSystems 积累了 95 亿美元的估值。同时，这家初创公司发布了一项收购要约，允许现有员工在新调整后的估值附近出售最多 25% 的股份。针对最新一轮融资，首席财务官 Tim McCarrick 表示，KKR 的投资表明他们对 OutSystems 的持续信任，有助于巩固公司的市场地位。有趣的是，KKR 于 2018 年首次投资 OutSystems，推动该公司估值突破 10 亿美元大关。 OutSystems的软件由现任首席执行官 Paulo Rosado 于 2001 年创立，旨在帮助企业轻松创建自己的应用程序。

该公司的客户包括施耐德电气和 Humana 等知名企业，以及高盛和 General Atlantic 等知名投资者。科技公司，尤其是私人支持的初创公司的当前财务状况正在见证资本的加剧，迫使它们重新考虑其估值。 OutSystems 的案例也不例外，Dataiku 和 Snyk 等公司最近都削减了估值。在这种充满挑战的经济环境中，像 OutSystems 这样的公司必须重新调整其收入增长战略并专注于产品创新，以保持其市场优势。

采用像AppMaster.io 这样的尖端no-code平台可以帮助企业构建具有竞争力的 Web、移动和后端应用程序，而不会产生大量技术债务。到 2021 年底，OutSystems 的收入倍数令人印象深刻，是其 95 亿美元估值的 30 多倍。尽管如此，尽管营业收入从 2019 年的 1.699 亿欧元增长到 2021 年的 2.765 亿欧元，但该公司去年仍面临 7400 万欧元的亏损。它在 2022 年的表现仍然不确定，但新一轮融资的估值要低得多表明 OutSystems 可能没有完全达到其先前估值设定的崇高预期。像 OutSystems 这样的公司估值的快速上升和随后的下降表明了科技行业的不可预测性。随着市场的不断发展，企业必须不断适应和创新，以保持其相关性并坚持物质估值。