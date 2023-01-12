قامت OutSystems ، وهي مزود شهير لأدوات تطوير التطبيقات low-code ، بجمع جولة تمويل مؤخرًا بتقييم منخفض بشكل كبير بنسبة 55٪ مقارنةً بعلامتها السابقة البالغة 9.5 مليار دولار. وفقًا للمصادر ومراجعتنا للإيداعات في سجلات الأعمال في لوكسمبورغ ، استحوذت شركة تطوير التطبيقات المستندة إلى السحابة على تمويل بقيمة 231.8 مليون يورو (228.4 مليون دولار) ، بقيادة شركة الأسهم الخاصة KKR & Co. حصة 5.3٪ في شركة مقرها بوسطن ولشبونة ، مما يعكس تقييمًا لما بعد النقود قدره 4.4 مليار يورو (4.3 مليار دولار). يمثل هذا التقييم تناقضًا صارخًا مع جمع التبرعات في فبراير 2021 ، بقيادة تايجر جلوبال وعبدال كابيتال ، والتي جمعت تقييمًا بقيمة 9.5 مليار دولار لشركة OutSystems. في الوقت نفسه ، أصدرت الشركة الناشئة عرض مناقصة سمح للموظفين الحاليين ببيع ما يصل إلى 25٪ من أسهمهم بالقرب من التقييم المعدل حديثًا. رداً على جولة التمويل الأخيرة ، أعرب المدير المالي تيم ماكاريك عن أن استثمار KKR يدل على إيمانهم المستمر في OutSystems ، مما يساعد على تعزيز مكانة الشركة في السوق. ومن المثير للاهتمام ، أن KKR استثمرت لأول مرة في OutSystems في عام 2018 ، مما دفع تقييم الشركة إلى ما يزيد عن مليار دولار. تأسست في عام 2001 من قبل الرئيس التنفيذي الحالي باولو روسادو ، تم تصميم برنامج OutSystems لمساعدة الشركات في إنشاء تطبيقاتها الخاصة دون عناء.

يتميز عملاء الشركة بأسماء كبيرة مثل Schneider Electric و Humana ، إلى جانب مستثمرين مشهورين مثل Goldman Sachs و General Atlantic. يشهد الوضع المالي الحالي لشركات التكنولوجيا ، ولا سيما الشركات الناشئة المدعومة من القطاع الخاص ، ضغوطًا شديدة في رأس المال ، مما يضطرها إلى إعادة النظر في تقييماتها. حالة OutSystems ليست استثناءً من هذا الاتجاه ، حيث قامت شركات مثل Dataiku و Snyk مؤخرًا بتقليص تقييماتها. وسط هذا المناخ الاقتصادي الصعب ، من الضروري لشركات مثل OutSystems إعادة ضبط استراتيجيات نمو الإيرادات والتركيز على ابتكار المنتجات من أجل الحفاظ على ميزتها السوقية.

يمكن أن يساعد تبني الأنظمة الأساسية المتطورة no-code مثل AppMaster.io الشركات في بناء تطبيقات ويب وتطبيقات محمولة وخلفية تنافسية دون تكبد ديون تقنية كبيرة. بحلول نهاية عام 2021 ، حققت OutSystems مضاعفات مذهلة للإيرادات بأكثر من 30 ضعف تقييمها البالغ 9.5 مليار دولار. ومع ذلك ، على الرغم من نمو الإيرادات التشغيلية من 169.9 مليون يورو في عام 2019 إلى 276.5 مليون يورو في عام 2021 ، فقد واجهت الشركة خسارة قدرها 74 مليون يورو العام الماضي. لا يزال أداؤها في عام 2022 غير مؤكد ، لكن جولة التمويل الجديدة بتقييم أقل بكثير تشير إلى أن OutSystems ربما لم تحقق بالكامل التوقعات السامية التي حددها تقييمها السابق. يوضح الارتفاع السريع والانخفاض اللاحق في تقييم شركات مثل OutSystems الطبيعة غير المتوقعة لصناعة التكنولوجيا. مع استمرار تطور السوق ، يجب على الشركات التكيف والابتكار باستمرار للحفاظ على أهميتها ودعم التقييمات المادية.