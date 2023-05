OutSystems, een populaire aanbieder van low-code app-ontwikkelingstools, heeft onlangs een financieringsronde opgehaald tegen een aanzienlijk lagere waardering van 55% vergeleken met het vorige cijfer van $ 9,5 miljard. Volgens bronnen en onze beoordeling van deponeringen in de Luxemburgse ondernemingsregisters, heeft de op de cloud gebaseerde app-ontwikkelingsstartup € 231,8 miljoen ($ 228,4 miljoen) aan financiering verworven, voornamelijk geleid door private equity-firma KKR & Co. KKR's nieuw verworven primaire aandelen resulteren in een belang van 5,3% in het in Boston en Lissabon gevestigde bedrijf, wat een post-money waardering van € 4,4 miljard ($ 4,3 miljard) weerspiegelt. Deze waardering staat in schril contrast met de fondsenwerving van februari 2021, aangevoerd door Tiger Global en Abdiel Capital, die een waardering van $ 9,5 miljard opleverde voor OutSystems. Tegelijkertijd bracht de startup een overnamebod uit waardoor bestaande werknemers tot 25% van hun aandelen konden verkopen in de buurt van de nieuw aangepaste waardering. In reactie op de laatste financieringsronde gaf Chief Financial Officer Tim McCarrick aan dat de investering van KKR betekent dat ze blijven geloven in OutSystems, wat helpt om de marktpositie van het bedrijf te versterken. Interessant is dat KKR in 2018 voor het eerst in OutSystems investeerde, waardoor de waardering van het bedrijf de grens van $ 1 miljard overschreed. De software van OutSystems, opgericht in 2001 door de huidige CEO Paulo Rosado, is ontworpen om ondernemingen te helpen bij het moeiteloos creëren van hun eigen applicaties.

Tot de klantenkring van het bedrijf behoren grote namen als Schneider Electric en Humana, naast bekende investeerders als Goldman Sachs en General Atlantic. De huidige financiële situatie van technologiebedrijven, met name particuliere startups, is getuige van een grotere krapte op het kapitaal, waardoor ze gedwongen worden hun waarderingen te heroverwegen. Het geval van OutSystems vormt geen uitzondering op deze trend, met bedrijven als Dataiku en Snyk die onlangs hun waarderingen hebben verlaagd. Te midden van dit uitdagende economische klimaat is het voor bedrijven als OutSystems absoluut noodzakelijk om hun strategieën voor omzetgroei opnieuw af te stemmen en zich te concentreren op productinnovatie om hun marktvoordeel te behouden.

Het omarmen van geavanceerde no-code platforms zoals AppMaster.io kan bedrijven helpen bij het bouwen van concurrerende web-, mobiele en backend-applicaties zonder aanzienlijke technische schulden op te lopen. Eind 2021 had OutSystems een indrukwekkende omzetveelvoud van meer dan 30x de waardering van $ 9,5 miljard. Ondanks de groei van de bedrijfsopbrengsten van € 169,9 miljoen in 2019 naar € 276,5 miljoen in 2021, leed het bedrijf vorig jaar een verlies van € 74 miljoen. De prestaties in 2022 blijven onzeker, maar de nieuwe financieringsronde tegen een aanzienlijk lagere waardering suggereert dat OutSystems mogelijk niet volledig heeft voldaan aan de hooggespannen verwachtingen van de vorige waardering. De snelle stijging en daaropvolgende daling van de waardering voor bedrijven als OutSystems toont de onvoorspelbare aard van de technologie-industrie aan. Naarmate de markt zich blijft ontwikkelen, moeten ondernemingen zich voortdurend aanpassen en innoveren om hun relevantie te behouden en materiële waarderingen te behouden.