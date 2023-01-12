low-code uygulama geliştirme araçlarının popüler bir sağlayıcısı olan OutSystems, kısa bir süre önce, önceki 9,5 milyar $'lık işaretine kıyasla %55'lik önemli ölçüde azaltılmış bir değerleme ile bir finansman turunu artırdı. Kaynaklara ve Lüksemburg Ticaret Kayıtlarındaki başvurulara ilişkin incelememize göre, bulut tabanlı uygulama geliştirme girişimi, başta özel sermaye şirketi KKR & Co. Boston ve Lizbon merkezli şirkette %5,3 hisse, 4,4 milyar Euro'luk (4,3 milyar $) para sonrası değerlemeyi yansıtıyor. Bu değerleme, OutSystems için 9,5 milyar dolarlık bir değerleme toplayan Tiger Global ve Abdiel Capital'in öncülüğünü yaptığı Şubat 2021 bağış toplama kampanyasıyla tam bir tezat oluşturuyor. Eşzamanlı olarak girişim, mevcut çalışanların hisselerinin %25'e kadar olan kısmını yeni ayarlanan değerleme yakınında satmalarına izin veren bir ihale teklifi yayınladı. En son finansman turuna cevaben, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Tim McCarrick, KKR'nin yatırımının OutSystems'e olan inançlarının devam ettiğini ve şirketin pazardaki konumunu güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etti. İlginç bir şekilde, KKR, OutSystems'e ilk kez 2018'de yatırım yaptı ve şirketin değerini 1 milyar doları aştı. 2001 yılında mevcut CEO Paulo Rosado tarafından kurulan OutSystems yazılımı, işletmelerin kendi uygulamalarını zahmetsizce oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Şirketin müşterileri arasında Goldman Sachs ve General Atlantic gibi tanınmış yatırımcıların yanı sıra Schneider Electric ve Humana gibi büyük isimler de yer alıyor. Teknoloji şirketlerinin, özellikle de özel olarak desteklenen yeni başlayanların mevcut mali durumu, sermayede artan bir sıkışmaya tanık oluyor ve onları değerlemelerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor. OutSystems'in durumu, Dataiku ve Snyk gibi şirketlerin son zamanlarda değerlemelerini düşürmesiyle bu trendin bir istisnası değil. Bu zorlu ekonomik ortamda, OutSystems gibi şirketlerin pazar avantajlarını korumak için gelir artırma stratejilerini yeniden ayarlamaları ve ürün yeniliğine odaklanmaları zorunludur.

AppMaster.io gibi en yeni no-code platformları benimsemek, işletmelerin önemli ölçüde teknik borca maruz kalmadan rekabetçi web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına yardımcı olabilir. 2021'in sonunda OutSystems, 9,5 milyar dolarlık değerinin 30 katından fazla etkileyici bir gelir katına sahipti. Bununla birlikte, işletme gelirinin 2019'da 169,9 milyon Euro'dan 2021'de 276,5 milyon Euro'ya çıkmasına rağmen, şirket geçen yıl 74 milyon Euro zararla karşı karşıya kaldı. 2022'deki performansı belirsizliğini koruyor, ancak önemli ölçüde daha düşük bir değerlemeyle yeni finansman turu, OutSystems'in önceki değerlemesinin belirlediği yüksek beklentileri tam olarak karşılamamış olabileceğini gösteriyor. OutSystems gibi şirketler için değerlemedeki hızlı artış ve müteakip düşüş, teknoloji endüstrisinin öngörülemez doğasını gösteriyor. Pazar gelişmeye devam ettikçe, işletmelerin alaka düzeyini korumak ve maddi değerlemelerini sürdürmek için sürekli olarak uyum sağlaması ve yenilik yapması gerekir.