OutSystems, популярный поставщик инструментов для разработки приложений low-code, недавно привлек финансирование по значительно сниженной оценке на 55% по сравнению с предыдущей отметкой в 9,5 млрд долларов. Согласно источникам и нашему обзору заявок в бизнес-реестре Люксембурга, стартап по разработке облачных приложений получил финансирование в размере 231,8 млн евро (228,4 млн долларов США), главным образом во главе с частной инвестиционной компанией KKR & Co. Недавно приобретенные первичные акции KKR привели к 5,3% акций компании, базирующейся в Бостоне и Лиссабоне, что отражает постденежную оценку в 4,4 млрд евро (4,3 млрд долларов). Эта оценка резко отличается от сбора средств в феврале 2021 года, инициированного Tiger Global и Abdiel Capital, в результате которого OutSystems была оценена в 9,5 миллиардов долларов. Одновременно стартап выпустил тендерное предложение, которое позволило существующим сотрудникам продать до 25% своих акций, близких к новой скорректированной оценке. В ответ на последний раунд финансирования финансовый директор Тим Маккаррик заявил, что инвестиции KKR означают их неизменную веру в OutSystems, помогающую укрепить положение компании на рынке. Интересно, что KKR впервые инвестировала в OutSystems еще в 2018 году, в результате чего оценка компании превысила отметку в 1 миллиард долларов. Программное обеспечение OutSystems, основанное в 2001 году нынешним генеральным директором Пауло Росадо, призвано помочь предприятиям без труда создавать собственные приложения.

В число клиентов компании входят такие известные компании, как Schneider Electric и Humana, а также известные инвесторы, такие как Goldman Sachs и General Atlantic. Текущее финансовое положение технологических компаний, особенно стартапов, поддерживаемых частными компаниями, свидетельствует о повышенном дефиците капитала, что вынуждает их пересматривать свои оценки. Случай с OutSystems не является исключением из этой тенденции: такие компании, как Dataiku и Snyk, недавно сократили свои оценки. В этом сложном экономическом климате таким компаниям, как OutSystems, необходимо пересмотреть свои стратегии роста доходов и сосредоточиться на инновационных продуктах, чтобы сохранить свои рыночные преимущества.

Использование передовых платформ no-code таких как AppMaster.io, может помочь компаниям в создании конкурентоспособных веб-приложений, мобильных и серверных приложений без значительных технических долгов. К концу 2021 года выручка OutSystems в 30 раз превышала ее оценку в 9,5 млрд долларов. Тем не менее, несмотря на рост операционной выручки со 169,9 млн евро в 2019 году до 276,5 млн евро в 2021 году, в прошлом году компания понесла убытки в размере 74 млн евро. Его результаты в 2022 году остаются неопределенными, но новый раунд финансирования со значительно более низкой оценкой предполагает, что OutSystems, возможно, не полностью оправдала высокие ожидания, установленные ее предыдущей оценкой. Быстрый рост и последующее снижение стоимости таких компаний, как OutSystems, демонстрирует непредсказуемый характер технологической отрасли. Поскольку рынок продолжает развиваться, предприятия должны постоянно адаптироваться и вводить новшества, чтобы поддерживать свою актуальность и поддерживать стоимость материалов.