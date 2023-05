A OutSystems, um fornecedor popular de ferramentas de desenvolvimento de aplicativos low-code, levantou recentemente uma rodada de financiamento com uma avaliação significativamente reduzida de 55% em comparação com sua marca anterior de US$ 9,5 bilhões. De acordo com fontes e nossa análise de registros nos Registros de Empresas de Luxemburgo, a startup de desenvolvimento de aplicativos baseada em nuvem adquiriu € 231,8 milhões (US$ 228,4 milhões) em financiamento, liderado principalmente pela empresa de private equity KKR & Co. As ações primárias recém-adquiridas da KKR resultam em uma participação de 5,3% na empresa com sede em Boston e Lisboa, refletindo uma avaliação pós-financiamento de € 4,4 bilhões (US$ 4,3 bilhões). Essa avaliação marca um forte contraste com a arrecadação de fundos de fevereiro de 2021, liderada pela Tiger Global e Abdiel Capital, que acumulou uma avaliação de US$ 9,5 bilhões para a OutSystems. Ao mesmo tempo, a startup emitiu uma oferta pública que permitia que os funcionários existentes vendessem até 25% de suas ações perto da avaliação recém-ajustada. Em resposta à última rodada de financiamento, o diretor financeiro Tim McCarrick expressou que o investimento da KKR significa sua crença contínua na OutSystems, ajudando a fortalecer a posição da empresa no mercado. Curiosamente, a KKR investiu pela primeira vez na OutSystems em 2018, impulsionando a avaliação da empresa para além da marca de US$ 1 bilhão. Fundado em 2001 pelo actual CEO Paulo Rosado, o software da OutSystems foi concebido para ajudar as empresas a criar facilmente as suas próprias aplicações.

A clientela da empresa conta com grandes nomes como Schneider Electric e Humana, além de investidores conhecidos como Goldman Sachs e General Atlantic. A situação financeira atual das empresas de tecnologia, especialmente as startups com financiamento privado, está testemunhando um aperto maior no capital, forçando-as a reconsiderar suas avaliações. O caso da OutSystems não é exceção a essa tendência, com empresas como Dataiku e Snyk reduzindo recentemente suas avaliações. Em meio a este clima econômico desafiador, é imperativo que empresas como a OutSystems recalibrem suas estratégias de crescimento de receita e se concentrem na inovação de produtos para manter sua vantagem no mercado.

A adoção de plataformas no-code de ponta, como AppMaster.io, pode ajudar as empresas a criar aplicativos competitivos da Web, móveis e de back-end sem incorrer em dívidas técnicas consideráveis. No final de 2021, a OutSystems tinha um múltiplo de receita impressionante de mais de 30 vezes sua avaliação de $ 9,5 bilhões. No entanto, apesar do crescimento da receita operacional de € 169,9 milhões em 2019 para € 276,5 milhões em 2021, a empresa enfrentou um prejuízo de € 74 milhões no ano passado. O seu desempenho em 2022 permanece incerto, mas a nova ronda de financiamento com uma avaliação consideravelmente mais baixa sugere que a OutSystems pode não ter cumprido totalmente as elevadas expectativas definidas pela sua avaliação anterior. O rápido aumento e o subsequente declínio na avaliação de empresas como a OutSystems demonstram a natureza imprevisível da indústria de tecnologia. À medida que o mercado continua a evoluir, as empresas devem se adaptar e inovar continuamente para manter sua relevância e manter as avaliações materiais.