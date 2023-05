OutSystems, popularny dostawca narzędzi do tworzenia aplikacji low-code, niedawno podniósł rundę finansowania przy znacznie obniżonej wycenie o 55% w porównaniu z poprzednią kwotą 9,5 miliarda dolarów. Według źródeł i naszego przeglądu zgłoszeń w luksemburskich rejestrach przedsiębiorstw, oparty na chmurze start-up zajmujący się tworzeniem aplikacji uzyskał finansowanie w wysokości 231,8 mln EUR (228,4 mln USD), głównie kierowane przez firmę private equity KKR & Co. Nowo nabyte akcje podstawowe KKR dają w wyniku 5,3% udziałów w firmie z siedzibą w Bostonie i Lizbonie, co odzwierciedla wycenę post-money w wysokości 4,4 miliarda euro (4,3 miliarda dolarów). Wycena ta stanowi wyraźny kontrast w stosunku do zbiórki funduszy z lutego 2021 r., zainicjowanej przez Tiger Global i Abdiel Capital, która zgromadziła wycenę OutSystems na 9,5 miliarda dolarów. Równocześnie startup ogłosił wezwanie, na mocy którego obecni pracownicy mogli sprzedać do 25% swoich akcji w pobliżu nowo skorygowanej wyceny. W odpowiedzi na ostatnią rundę finansowania, Dyrektor Finansowy Tim McCarrick stwierdził, że inwestycja KKR oznacza ich nieustające zaufanie do OutSystems, pomagając wzmocnić pozycję firmy na rynku. Co ciekawe, KKR po raz pierwszy zainwestował w OutSystems w 2018 roku, dzięki czemu wycena firmy przekroczyła 1 miliard dolarów. Firma OutSystems, założona w 2001 roku przez obecnego dyrektora generalnego Paulo Rosado, została zaprojektowana, aby pomagać przedsiębiorstwom w bezproblemowym tworzeniu własnych aplikacji.

Wśród klientów firmy znajdują się wielkie nazwiska, takie jak Schneider Electric i Humana, oprócz znanych inwestorów, takich jak Goldman Sachs i General Atlantic. Obecna sytuacja finansowa firm technologicznych, w szczególności start-upów wspieranych przez osoby prywatne, jest świadkiem zwiększonego zawężenia kapitału, co zmusza je do ponownego rozważenia wyceny. Przypadek OutSystems nie jest wyjątkiem od tego trendu, a firmy takie jak Dataiku i Snyk ostatnio obniżyły swoje wyceny. W tej trudnej sytuacji gospodarczej firmy takie jak OutSystems muszą ponownie skalibrować swoje strategie wzrostu przychodów i skoncentrować się na innowacjach produktowych, aby zachować przewagę rynkową.

Do końca 2021 r. firma OutSystems miała imponujący wielokrotność przychodów przekraczającą ponad 30-krotność swojej wyceny na 9,5 mld USD. Niemniej jednak, pomimo wzrostu przychodów operacyjnych z 169,9 mln euro w 2019 r. do 276,5 mln euro w 2021 r., firma poniosła w ubiegłym roku stratę w wysokości 74 mln euro. Jego wyniki w 2022 roku pozostają niepewne, ale nowa runda finansowania przy znacznie niższej wycenie sugeruje, że OutSystems mógł nie w pełni spełnić wysokie oczekiwania określone w poprzedniej wycenie. Szybki wzrost, a następnie spadek wyceny firm takich jak OutSystems pokazuje nieprzewidywalny charakter branży technologicznej. Ponieważ rynek wciąż ewoluuje, przedsiębiorstwa muszą nieustannie dostosowywać się i wprowadzać innowacje, aby zachować swoją przydatność i utrzymać wycenę materiałów.