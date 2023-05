OutSystems, un famoso fornitore di strumenti di sviluppo di app low-code, ha recentemente raccolto un round di finanziamento con una valutazione significativamente ridotta del 55% rispetto al suo precedente punteggio di $ 9,5 miliardi. Secondo le fonti e la nostra revisione dei registri delle imprese del Lussemburgo, la startup di sviluppo di app basata su cloud ha acquisito finanziamenti per 231,8 milioni di euro (228,4 milioni di dollari), guidati principalmente dalla società di private equity KKR & Co. Le azioni primarie appena acquisite di KKR si traducono in una partecipazione del 5,3% nella società con sede a Boston e Lisbona, che riflette una valutazione post-money di 4,4 miliardi di euro (4,3 miliardi di dollari). Questa valutazione segna un netto contrasto con la raccolta fondi del febbraio 2021, guidata da Tiger Global e Abdiel Capital, che ha accumulato una valutazione di 9,5 miliardi di dollari per OutSystems. Allo stesso tempo, la startup ha emesso un'offerta pubblica di acquisto che ha consentito ai dipendenti esistenti di vendere fino al 25% delle loro azioni vicino alla valutazione appena rettificata. In risposta all'ultimo round di finanziamento, il Chief Financial Officer Tim McCarrick ha affermato che l'investimento di KKR indica la loro continua fiducia in OutSystems, contribuendo a rafforzare la posizione di mercato dell'azienda. È interessante notare che KKR ha investito per la prima volta in OutSystems nel 2018, spingendo la valutazione dell'azienda oltre il miliardo di dollari. Fondato nel 2001 dall'attuale CEO Paulo Rosado, il software di OutSystems è progettato per aiutare le aziende a creare facilmente le proprie applicazioni.

La clientela dell'azienda comprende grandi nomi come Schneider Electric e Humana, oltre a noti investitori come Goldman Sachs e General Atlantic. L'attuale situazione finanziaria delle società tecnologiche, in particolare le startup sostenute da privati, sta assistendo a una maggiore compressione del capitale, costringendole a riconsiderare le loro valutazioni. Il caso di OutSystems non fa eccezione a questa tendenza, con aziende come Dataiku e Snyk che hanno recentemente ridotto le loro valutazioni. In questo difficile clima economico, è imperativo per aziende come OutSystems ricalibrare le proprie strategie di crescita dei ricavi e concentrarsi sull'innovazione dei prodotti per mantenere il proprio vantaggio di mercato.

L'adozione di piattaforme no-code all'avanguardia come AppMaster.io può aiutare le aziende a creare applicazioni Web, mobili e di back-end competitive senza incorrere in debiti tecnici considerevoli. Entro la fine del 2021, OutSystems aveva un impressionante multiplo di entrate di oltre 30 volte la sua valutazione di $ 9,5 miliardi. Tuttavia, nonostante la crescita dei ricavi operativi da 169,9 milioni di euro nel 2019 a 276,5 milioni di euro nel 2021, l'anno scorso la società ha dovuto affrontare una perdita di 74 milioni di euro. La sua performance nel 2022 rimane incerta, ma il nuovo round di finanziamento a una valutazione notevolmente inferiore suggerisce che OutSystems potrebbe non aver soddisfatto pienamente le alte aspettative fissate dalla sua valutazione precedente. Il rapido aumento e il successivo calo della valutazione di aziende come OutSystems dimostra la natura imprevedibile del settore tecnologico. Mentre il mercato continua ad evolversi, le imprese devono continuamente adattarsi e innovare per mantenere la loro rilevanza e sostenere le valutazioni materiali.